Demonštranti v Berlíne a Düsseldorfe volali po slobode pre Irán
Autor TASR
Berlín 7. marca (TASR) - Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili na protestoch v nemeckých mestách Berlín a Düsseldorf, požadujúc slobodu pre Irán, približne týždeň po tom, ako Izrael a Spojené štáty zaútočili na túto krajinu. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.
Podľa policajného hovorcu sa pri Brandenburskej bráne v Berlíne zhromaždilo zhruba 1000 ľudí, pričom sa zaregistrovalo 2000 účastníkov. Demonštrácia bola pokojná a bez incidentov.
Mnohí z demonštrantov boli stúpenci iránskeho opozičného politika Rezu Pahlavího, syna zosnulého šacha, ktorý bol zvrhnutý v roku 1979. Rečníci na podujatí pripomenuli tisíce ľudí, ktorí boli zabití počas protestov proti tvrdému islamskému vedeniu v Iráne na začiatku roka, a tisíce osôb, ktoré sú stále zadržiavané.
Niektorí demonštranti niesli plagáty s jeho fotografiami, iní držali transparenty s nápismi „Mullovia musia odísť“ a „Demokracia pre Irán“. Mnohí účastníci držali iránske vlajky. Pred pódiom boli aj nemecké, izraelské a americké vlajky a niektorí demonštranti mali na pleciach prehodené vlajky židovského štátu. Iní si na tváre namaľovali americké zástavy.
V Düsseldorfe sa podľa polície zhromaždilo približne 2500 ľudí pod heslom „Sloboda pre Irán“, čo je približne polovica účasti na demonštrácii z minulého týždňa, na ktorej sa zúčastnilo 5000 ľudí. Obidve demonštrácie, ktoré sa konali pod rovnakým heslom, boli podľa polície pokojné.
