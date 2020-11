Demonštranti v Berlíne zranili 77 policajtov, zadržaných bolo 365 ľudí

Berlín 19. novembra (TASR) - Polícia v nemeckej metropole Berlín štvrtok informovala, že na stredajšom proteste proti sprísňovaniu epidemiologických opatrení zadržala 365 ľudí. Demonštranti spôsobili zranenia 77 policajtom. Voči protestujúcim nasadila aj vodné delo po tom, ako sa odmietli rozísť a nerešpektovali platné hygienické nariadenia zavedené v dôsledku pandémie nového koronavírusu, uviedla agentúry DPA.



Približne 9000 demonštrantov sa v stredu zhromaždilo pred Brandenburskou bránou neďaleko budovy Ríšskeho snemu (Reichstag), kde sídli Spolkový snem (Bundestag), dolná komora nemeckého parlamentu. Poslanci v tom čase rokovali o posilnení právomocí vlády pri prijímaní obmedzení v boji proti pandémii koronavírusu, ktoré následne aj schválili. Na demonštráciu bolo do ulíc Berlína nasadených zhruba 2500 policajtov.



"Rozsah a brutalita násilností bola v stredu obrovská. Policajti mi vraveli, že v Berlíne sme už celé desaťročia nič takéto nezažili," povedala pre internetové vydanie denníka Der Tagesspiegel šéfka berlínskej polície Barbara Slowiková.



Demonštranti sa okrem iného pokúšali policajtom sňať z hláv prilby, z ktorých im odtrhli priezory a viacerým do tvár nastriekali slzotvorný plyn. Na zásahové jednotky hádzali tiež fľaše, kamene či petardy. Približne 40 ľudí sa pokúsilo preniknúť cez zábrany do budovy Reichstagu. Polícia voči nim zasiahla slzotvorným plynom.