Demonštranti v Česku sa dostali do potýčky s priaznivcami Ruska

Praha 26. februára (TASR) – Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa v sobotu konal protest proti ruskému vpádu na Ukrajinu. Demonštranti sa tam stretli s priaznivcami ruského režimu. Situácia sa vystupňovala a skončila potýčkou. Zasahujúci policajti zadržali dvoch proruských účastníkov pre podozrenie z trestných činov proti ľudskosti a mieru, informoval spravodajský server Novinky.cz.



"Je úplne neprijateľné, aby v krajine, najmä s našou históriou, niekto obhajoval napadnutie suverénneho štátu," povedal do megafónu jeden z demonštrantov. Z davu približne 200 podporovateľov Ukrajiny sa ozývali heslá ako "Kyjev žije". Niekto na plot ambasády nastriekal červenú farbu.



Na akcii bola prítomná aj skupina piatich ľudí obhajujúcich Rusko. Oba tábory si najskôr vzájomne vymieňali názory, následne tam však prišli autá s českými vlajočkami, ktoré mali podporiť päticu ruských priaznivcov, píšu Novinky.cz. Pri následnom konflikte musela polícia odtrhávať ľudí od áut.



Polícia podľa českého Deníka N oznámila, že v priebehu zhromaždenia zadržala "dve osoby, ktoré sú v túto chvíľu podozrivé zo spáchania trestného činu popierania, spochybňovania, schvaľovania a ospravedlňovania genocídy".



Postup policajtov ocenil minister vnútra Vít Rakušan, ktorý upozornil, že český právny poriadok obsahuje takéto ustanovenie. "Schvaľovanie vražd, agresie a genocídy je a bude trestným činom," zdôraznil.



Český najvyšší štátny zástupca (prokurátor) Igor Stříž predtým varoval občanov, aby neschvaľovali útok Ruska na Ukrajinu, neakceptovali inváziu ani ju nepodporovali alebo neschvaľovali predstaviteľov Kremľa. Mohli by sa tým vystaviť trestnému stíhaniu, napísal Deník N.



"Za istých podmienok by mohli čeliť aj trestnoprávnej zodpovednosti za trestný čin schvaľovania trestného činu podľa § 365 trestného zákonníka, prípadne za trestný čin popierania, spochybňovania, schvaľovania a ospravedlňovania genocídy podľa § 405 trestného zákonníka," uviedol Stříž v tlačovom vyhlásení.



Vysvetlil, že v českej ústave je síce zakotvená sloboda prejavu a každý má právo vyjadrovať svoje názory spôsobom, aký považuje za vhodný. "Ale aj sloboda prejavu má v demokratickom právnom štáte svoje limity," zdôraznil Stříž.