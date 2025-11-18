< sekcia Zahraničie
Demonštranti v Grécku si pripomenuli potlačené povstanie z roku 1973
Grécki vysokoškoláci v roku 1973 vyvolali povstanie proti vojenskej junte podporovanej Spojenými štátmi, ktorá vládla od roku 1967.
Autor TASR
Atény 18. novembra (TASR) - Tisíce ľudí v pondelok protestovali v uliciach gréckych miest pri príležitosti výročia potlačenia študentského povstania proti vojenskej diktatúre v roku 1973. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa úradov sa v Aténach zúčastnilo na pochode približne 15.000 ľudí. Ďalších 10.000 protestujúcich sa zhromaždilo v Solúne, kde niektorí demonštranti zapaľovali vlajky Spojených štátov a NATO.
Každoročný pochod v Aténach vedie popred americké veľvyslanectvo na znak nesúhlasu s vtedajšou podporou Washingtonu pre grécku vojenskú diktatúru. Pochod je často sprevádzaný potýčkami s poriadkovou políciou.
Tento rok viacerí protestujúci mali palestínske vlajky, pochod sa mal totiž končiť pred izraelským veľvyslanectvom. Polícia už pred začiatkom protestu zatkla 11 demonštrantov.
Grécki vysokoškoláci v roku 1973 vyvolali povstanie proti vojenskej junte podporovanej Spojenými štátmi, ktorá vládla od roku 1967. Povstanie brutálne potlačila armáda a polícia a zahynulo pri tom najmenej 24 ľudí. Junta tiež zorganizovala prevrat na Cypre, ktorý následne vyvolal tureckú inváziu. Jej dôsledky rozdeľujú ostrov dodnes, píše AFP.
Demokracia bola v Grécku obnovená až po páde junty o niekoľko mesiacov neskôr. Spojené štáty nikdy verejne proti vláde vojenskej junty v Grécku nevystúpili, čo uznal aj bývalý americký prezident Bill Clinton počas oficiálnej návštevy Atén v roku 1999.
