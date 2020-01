Demonštranti v Hongkongu podpálili budovu vyčlenenú na karanténu

Hongkong 26. januára (TASR) - Skupina hongkonských protivládnych demonštrantov podpálila v nedeľu budovu, ktorá mala slúžiť na izoláciu osôb s podozrením na nákazu novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Maskovaní protestujúci v čiernych odevoch začali hádzať zápalné fľaše na prázdnu, novopostavenú obytnú budovu, v ktorej chceli hongkonské úrady zriadiť dočasnú karanténnu zónu. Objekt sa nachádza v hongkonskom okrese Fanling v blízkosti hraníc so zvyškom Číny, odkiaľ sa šíri nový vírus podobný pôvodcovi ochorenia SARS.



Hongkonská vláda chcela v prípade potreby v tejto budove izolovať osoby, ktoré boli v blízkom kontakte s nakazenými, ale neprejavujú sa u nich symptómy ochorenia. Tento zámer však vyvolal odpor časti verejnosti, ktorá poukazovala na blízkosť obytných štvrtí a základnej školy.



Po nedeľňajšom proteste miestne úrady oznámili, že pozastavujú prípravné práce zamerané na zriadenie karanténnej zóny v komplexe Fai Ming Estate.



Stovkám demonštrantov sa v nedeľu podarilo najskôr za pomoci pouličných barikád zablokovať prístup do tejto budovy. Skupina protestujúcich následne Molotovovými koktailmi podpálila vstupné časti dvoch blokov komplexu, z ktorých sa valil čierny dym.



Na mieste zasahovali stovky príslušníkov poriadkovej polície, ktorí rozohnali nespokojencov paprikovým sprejom a zatkli najmenej jednu osobu. Hasičom sa požiar podarilo uhasiť.



Hongkonská vláda v nedeľu večer zakázala vstup do mesta obyvateľom čínskej provincie Chu-pej, epicentra epidémie nového koronavírusu. Zákaz sa vzťahuje aj na iné osoby, ktoré túto provinciu navštívili v priebehu posledných 14 dní. Už predtým došlo k pozastavenou priamych letov a železničného spojenia medzi Hongkongom a Wu-chanom, v ktorom sa nový koronavírus objavil.



Výnimku zo zákazu majú len občania Hongkongu, v ktorom doposiaľ potvrdili šesť prípadov nákazy. V karanténe je 107 ľudí a u 77 osôb existuje podozrenie na nákazu. Ako dočasná karanténna zóna momentálne slúžia priestory zábavného parku nachádzajúceho sa v odľahlej vidieckej časti Hongkongu.