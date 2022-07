Demonštranti v Iraku pokračujú v okupácii parlamentu

Bagdad 31. júla (TASR) - Stovky stúpencov šiitského duchovného Muktadá Sadra aj počas nedele pokračovali v okupácii irackého parlamentu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V sobotu tisícky demonštrantov odstránili betónové zátarasy na vstupe do prísne stráženej štvrte v hlavnom meste Bagdad s diplomatickými a vládnymi budovami. Polícia proti nim použila slzný plyn a vodné delá. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri zrážkach bolo zranených najmenej 100 demonštrantov a 25 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Situáciu zhoršujú horúčavy, ktoré dosahujú až až 47 stupňov Celzia.



"Dúfali sme v to najlepšie, ale dostali sme to najhoršie. Politici, ktorí sú momentálne v parlamente, nám nič nepriniesli," cituje agentúra AFP jedného z demonštrantov.



Takmer desať mesiacov po októbrových voľbách je Irak stále bez novej vlády. Sadrov blok ako víťaz volieb získal 73 z 329 kresiel v parlamente. Po neúspechu pri rokovaní o vytvorení vlády sa v júni jeho poslanci prekvapujúco vzdali mandátu. Po ich odchode sa konkurenčná šiitska koalícia, ktorá je proiránsky orientovaná, rozhodla zvoliť za premiéra Muhammada Súdáního. Obsadenie parlamentu jej v tom má zabrániť.



Časť z demonštrantov strávila noc v klimatizovanej budove parlamentu, ktorá pochádza z éry diktátora Saddáma Husajna, ostatní obsadili okolité záhrady. V nedeľu ráno spoločne oslávili začiatok moslimského mesiaca muharram náboženskými spevmi a spoločnými jedlami. Muarram je prvý mesiac islamského kalendára a spolu s ramadánom jeden zo štyroch posvätných mesiacov v roku, kedy je zakázané viesť vojny.