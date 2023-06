Demonštranti v Iraku vnikli do budovy švédskeho veľvyslanectva

Bagdad 29. júna (TASR) - Desiatky irackých demonštrantov vnikli vo štvrtok do budovy švédskeho veľvyslanectva v Bagdade v reakcii na stredajší incident pálenia koránu v Štokholme. Po nasadení bezpečnostných zložiek demonštranti ambasádu pokojne opustili. Zdržali sa v nej približne 15 minút. Vo štvrtok o tom informoval fotoreportér agentúry AFP, na ktorého sa odvoláva TASR.



Iracký duchovný vodca Muktadá Sadr predtým žiadal vyhostenie švédskeho veľvyslanca v súvislosti s incidentom v Štokholme.



Demonštranti sa najskôr zišli pred veľvyslanectvom, kde rozdávali letáky s odkazmi v arabčine a angličtine, na ktorých bolo napísané: "Našou ústavou je korán. Naším vodcom je Sadr".



Sadrovi prívrženci tiež podpálili dúhové vlajky reprezentujúce komunitu LGBTQ. Podľa Sadra to mal byť "najlepší spôsob, ako vyprovokovať" tých, ktorí podporujú pálenie koránu.



Švédske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že o situácii je informované a personál ambasády v Bagdade je v bezpečí.



Tridsaťsedemročný Salwán Múmíká, ktorý pred niekoľkými rokmi utiekol z Iraku do Švédska, v stredu za prítomnosti polície pred najväčšou mešitou v Štokholme najprv pošliapal korán a potom zapálil niekoľko strán z knihy. Incident sa odohral v čase, keď si moslimovia na celom svete pripomínali sviatok obetovania – íd al-adhá.



Švédska polícia protest v Štokholme povolila, hoci jeho účastníci vopred avizovali, že na ňom zapália korán. Polícia sa odvolala na slobodu prejavu.