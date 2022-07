Demonštranti v Iraku znovu zaútočili na parlament v Bagdade

Bagdad 30. júla (TASR) - Tisícky demonštrantov v sobotu znovu prenikli do parlamentu v prísne stráženej štvrti v hlavnom meste Bagdad. Pokúšajú sa tak prekaziť schválenie nominanta na post premiéra z Teheránom podporovaných strán, informovala agentúra AP.



Polícia proti prívržencom vplyvného šiitského duchovného Muktadá Sadra použila slzotvorný plyn a granáty s výrazným zvukovým efektom. Demonštranti najskôr pomocou lán strhli betónové zátarasy pred vstupom do zelenej zóny v Bagdade, kde sídlia oficiálne úrady a zahraničné veľvyslanectvá, potom sa im už druhýkrát v tomto týždni podarilo obsadiť aj parlament. Pri zrážkach s políciou sa zranilo najmenej 60 desiatok ľudí.



"Prišli sme odstrániť skorumpovanú politickú triedu a zabrániť im usporiadať zasadnutie parlamentu, aby nemohli zostaviť vládu," cituje agentúra AP jedného z demonštrantov.



V Iraku panuje politická kríza od všeobecných volieb v októbri roku 2021. Ich víťazom sa stal Sadrov blok, ktorý získal v parlamente 73 z 329 kresiel. Nedokázal však vytvoriť vládu, ani získať dvojtretinovú väčšinu potrebnú na zvolenie nového prezidenta. To je nevyhnutný krok pred vymenovaním nového premiéra. Sadrovi poslanci sa v júni na protest prekvapujúco vzdali mandátov. Tým poskytli súperom v proiránskej aliancii Koordinačný rámec väčšinu, ktorú potrebovali na dohodu v procese vytvorenia vlády.



Mnoho demonštrantov bolo oblečených v čiernom pri príležitosti sviatku ašúra, ktorý je spomienkou na mučenícku smrť imáma Alího Husajna, vnuka proroka Mohameda a jeho stúpencov v roku 680. To v rámci islamu vytvorilo schizmu medzu sunnitmi a šiitmi.