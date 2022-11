Demonštranti v Iráne údajne podpálili dom vodcu revolúcie Chomejního

Teherán 18. novembra (TASR) - Videozáznamy s horiacim domom zakladateľa iránskej islamskej republiky ajatolláha Rúholláha Chomejního sa objavili na sociálnych sieťach. Podľa aktivistov dom zapálili protivládni demonštranti, informuje v piatok agentúra Reuters.



Aktivisti z hnutia 1500Tasvir uviedli, že k incidentu došlo ešte vo štvrtok večer v Chomejního rodnom meste Chomejn južne od metropoly Teherán. Na zverejnených videách vidno horiaci dom a desiatky jasajúcich demonštrantov.



Agentúra Reuters pripomína, že nebola schopná nezávisle overiť dátum vzniku týchto videí, na základe susedných budov však potvrdila, že išlo o dom Chomejního rodiny, ktorý v súčasnosti slúži ako múzeum.



Iránska polooficiálna agentúra Tasním poprela, že by sa stal Chomejního dom terčom podpaľačského útoku. "Táto správa je lož," uviedla agentúra a dodala, že "dvere domu zosnulého zakladateľa veľkej revolúcie sú (stále) otvorené pre verejnosť".



Ajatolláh Chomejní, šiitský duchovný a vodca iránskej islamskej revolúcie zomrel v roku 1989 vo veku 86 rokov.



Jeho nástupca vo funkcii najvyššieho iránskeho vodcu - ajatolláh Alí Chameneí - v súčasnosti čelí silnému tlaku masových protestov, ktoré v krajine vypukli v polovici septembra. Vyvolala ich smrť mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela po zadržaní mravnostnou políciou, a postupne prerástli do protestov proti vládnucemu teokratickému režimu v Teheráne.



Tvrdé zásahy iránskych bezpečnostných zložiek proti demonštrantom si podľa ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights (IHR) so sídlom v nórskom Osle vyžiadali už najmenej 326 obetí na životoch.



Podľa ľudskoprávnych expertov OSN boli tiež zadržané tisíce účastníkov pokojných demonštrácií vrátane mnohých žien, detí, právnikov, aktivistov a novinárov.