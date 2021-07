Demonštranti v Kanade strhli sochy dvoch britských kráľovien

Winnipeg 2. júla (TASR) - Demonštranti strhli vo štvrtok v kanadskom meste Winnipeg sochy britských kráľovien Viktórie a Alžbety II. pre zaobchádzanie s deťmi pôvodných obyvateľov Kanady, ktoré sa stali v minulosti obeťami školného systému, informovali televízne stanice CBC a Sky News.



Sochy boli strhnuté počas demonštrácii, ktoré sa konali v Deň Kanady (francúzsky: Fete du Canada, anglicky: Canada Day), teda v deň výročia vzniku Konfederácie Kanady. Demonštranti vyšli do ulíc, aby si uctili obete školského systému, v rámci ktorého boli deti pôvodných obyvateľov Kanady posielané do cirkevných internátnych škôl, aby sa asimilovali. Tento školský systém v krajine zrušili až v 70. rokoch minulého storočia.



Demonštranti obe sochy stiahli z podstavcov pomocou lán. Sochu kráľovnej Viktórie pokryli červenou farbou a nápismi "Raz sme boli deťmi".



Sochu kráľovnej Viktórie nepoškodili počas protestov prvýkrát. Minulý rok v júli počas demonštrácii proti rasizmu ju ľudia pokryli červenou a bielou farbou.



V cirkevných školách podľa vládnej vyšetrovacej komisie z dôvodu zanedbávania a chorôb zomrelo viac ako 4000 študentov. Rovnaká vyšetrovacia komisia tiež deklarovala, že Kanada svojím konaním voči potomkom pôvodných obyvateľov a ich rodinám spáchala "kultúrnu genocídu", za čo sa vláda oficiálne ospravedlnila v roku 2008.



Celkovo existovalo v Kanade v rokoch 1831 – 1996 okolo 139 rezidenčných škôl, ktoré prevádzkovala väčšinou katolícka cirkev. Nútene do nich zapísali približne 150.000 detí Indiánov, Inuitov a Métisov. Cieľom týchto škôl bola asimilácia pôvodného obyvateľstva. Žiaci sa zo strany učiteľov a vychovávateľov veľmi často stretávali s fyzickým a sexuálnym násilím, pričom zámerom takýchto zariadení bolo zbaviť ich vlastnej kultúry i materinského jazyka. Naučiť sa mali, naopak, tradície európskych kolonialistov.