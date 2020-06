Demonštranti v Ľubľane spútali počas protestu ruky národného barda

Ľubľana 27. júna (TASR) - Tisíce Slovincov demonštrovali v piatok proti pravicovej vláde premiéra Janeza Janšu. Takéto protesty sa v Slovinsku konajú v piatok a posledný bol už deviaty v poradí, informovala v sobotu agentúra DPA.



Protesty proti vláde sa konali aj v iných slovinských mestách, ako Maribor a Celje. Ich účastníci obvinili vládu z korupcie a z autoritárskych ambícií, informoval spravodajský portál 24ur.com.



Aktivisti v Ľubľane reťazou spútali ruky sochy národného básnika Franceho Prešerena, a to na protest proti Janšovým útokom na nezávislé médiá a odborníkov v oblasti kultúry. Zhromaždenie v Ľubľane malo pokojný priebeh.



Demonštranti v Ľubľane sa potom vydali na pochod ulicami mesta, aby protestovali proti praxi polície, ktorá v minulosti prehradila viacero ulíc vedúcich na Námestie republiky, aby im obmedzila pohyb. Aktivisti upozorňujú, že k podobným praktikám sa počas druhej svetovej vojny utiekali fašisti, aby v obsadenom meste potlačili akýkoľvek náznak odporu.



Agentúra STA poznamenala, že ulice v Ľubľane boli takto prehradené aj v stredu, predvečer slovinského štátneho sviatku. Janšovi odporcovia v ten deň usporiadali v Ľubľane alternatívnu oslavu, na ktorú prišiel aj bývalý premiér Marjan Šarec, ktorý svoju účasť pred novinármi vysvetlil, že prišiel podporiť ľudí, ktorí vyšli na námestia, pretože milujú svoju krajinu, ale nesúhlasia s krokmi jej vlády.



Demonštranti vnímajú konanie polície, ktorá blokuje prístup do niektorých častí mesta, ako zásah do práva na zhromažďovanie. Prostredníctvom hesiel na plagátoch alebo aj prejavov z tribúny však aktivisti avizovali, že ich nezastaví žiaden plot.