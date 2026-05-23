< sekcia Zahraničie
Demonštranti v Madride požadovali Sánchezovo odstúpenie
Úrady vyšetrujú aj Sánchezových spojencov - exministra dopravy Josého Luisa Ábalosa a bývalého premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapateroa.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 23. mája (TASR) - V uliciach Madridu v sobotu protestovali tisíce ľudí, ktorí žiadali odstúpenie premiéra Pedra Sáncheza po sérii korupčných škandálov. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
Protest zorganizovala skupina viac ako 150 občianskych združení s názvom Sociedad Civil Espaola, ktorú podporila opozičná Ľudová strana (PP) a strana Vox.
Organizátori podľa AFP odhadli účasť na 120.000 ľudí, no zástupca španielskej vlády v Madride stanovil ich počet na približne 40.000.
Mnohí z demonštrantov mávali červenými a žltými španielskymi vlajkami a niesli transparenty s nápisom „Dosť!“ alebo „Korupcia má svoju cenu. Koniec beztrestnosti. Odstúpenie a voľby hneď.“
Malá skupina demonštrantov sa po proteste pokúsila prekročiť bariéry okolo Sánchezovej rezidencie - palácu Moncloa, kde býva so svojou rodinou. Vládny predstaviteľ potvrdil, že traja ľudia boli zadržaní a sedem policajtov utrpelo menšie zranenia.
Brat španielskeho premiéra David čelí súdnemu procesu za zneužitie vplyvu. Sánchezovu manželku zase úrady vyšetrujú v samostatnom korupčnom prípade. Premiér obvinenia voči jeho rodine označil za politicky motivované, vysvetľuje AFP.
Úrady vyšetrujú aj Sánchezových spojencov - exministra dopravy Josého Luisa Ábalosa a bývalého premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapateroa.
Protest zorganizovala skupina viac ako 150 občianskych združení s názvom Sociedad Civil Espaola, ktorú podporila opozičná Ľudová strana (PP) a strana Vox.
Organizátori podľa AFP odhadli účasť na 120.000 ľudí, no zástupca španielskej vlády v Madride stanovil ich počet na približne 40.000.
Mnohí z demonštrantov mávali červenými a žltými španielskymi vlajkami a niesli transparenty s nápisom „Dosť!“ alebo „Korupcia má svoju cenu. Koniec beztrestnosti. Odstúpenie a voľby hneď.“
Malá skupina demonštrantov sa po proteste pokúsila prekročiť bariéry okolo Sánchezovej rezidencie - palácu Moncloa, kde býva so svojou rodinou. Vládny predstaviteľ potvrdil, že traja ľudia boli zadržaní a sedem policajtov utrpelo menšie zranenia.
Brat španielskeho premiéra David čelí súdnemu procesu za zneužitie vplyvu. Sánchezovu manželku zase úrady vyšetrujú v samostatnom korupčnom prípade. Premiér obvinenia voči jeho rodine označil za politicky motivované, vysvetľuje AFP.
Úrady vyšetrujú aj Sánchezových spojencov - exministra dopravy Josého Luisa Ábalosa a bývalého premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapateroa.