Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
< sekcia Zahraničie

Demonštranti v Madride požadovali Sánchezovo odstúpenie

.
Demonštranti so španielskymi vlajkami sa v sobotu 23. mája 2026 zúčastňujú protestu proti vláde premiéra Pedra Sáncheza v Madride v Španielsku. Foto: TASR/AP

Úrady vyšetrujú aj Sánchezových spojencov - exministra dopravy Josého Luisa Ábalosa a bývalého premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapateroa.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 23. mája (TASR) - V uliciach Madridu v sobotu protestovali tisíce ľudí, ktorí žiadali odstúpenie premiéra Pedra Sáncheza po sérii korupčných škandálov. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

Protest zorganizovala skupina viac ako 150 občianskych združení s názvom Sociedad Civil Espaola, ktorú podporila opozičná Ľudová strana (PP) a strana Vox.

Organizátori podľa AFP odhadli účasť na 120.000 ľudí, no zástupca španielskej vlády v Madride stanovil ich počet na približne 40.000.

Mnohí z demonštrantov mávali červenými a žltými španielskymi vlajkami a niesli transparenty s nápisom „Dosť!“ alebo „Korupcia má svoju cenu. Koniec beztrestnosti. Odstúpenie a voľby hneď.“

Malá skupina demonštrantov sa po proteste pokúsila prekročiť bariéry okolo Sánchezovej rezidencie - palácu Moncloa, kde býva so svojou rodinou. Vládny predstaviteľ potvrdil, že traja ľudia boli zadržaní a sedem policajtov utrpelo menšie zranenia.

Brat španielskeho premiéra David čelí súdnemu procesu za zneužitie vplyvu. Sánchezovu manželku zase úrady vyšetrujú v samostatnom korupčnom prípade. Premiér obvinenia voči jeho rodine označil za politicky motivované, vysvetľuje AFP.

Úrady vyšetrujú aj Sánchezových spojencov - exministra dopravy Josého Luisa Ábalosa a bývalého premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapateroa.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1