Demonštranti v Naí Dillí žiadali opatrenia proti znečisteniu ovzdušia
Naí Dillí 9. novembra (TASR) – Desiatky demonštrantov sa v nedeľu zišli na protestnom zhromaždení v indickej metropole Naí Dillí a žiadali vládu, aby podnikla opatrenia proti znečisteniu ovzdušia v meste. Medzi protestujúcimi boli aj rodičia s deťmi, ktoré mali nasadené rúška a držali transparenty, z ktorých jeden hlásal: „Chcem len dýchať“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Po zotmení začal počet demonštrantov rásť. Polícia následne niekoľko z nich odviedla do pristavených autobusov a ľuďom v dave zhabala transparenty. Argumentovala, že na protest na danom mieste nemali povolenie.
Naí Dillí spolu s priľahlým metropolitným regiónom s 30 miliónmi obyvateľov sa pravidelne radí medzi najviac znečistené hlavné mestá sveta.
Každú zimu mesto zahalí smog - chladný vzduch vtedy tlačí znečisťujúce látky k zemi, takže ľudia potom vdychujú aj zmes emisií z pálenia poľnohospodárskych plodín, priemyselných závodov a z hustej dopravy. Hodnoty PM2,5 – mikročastíc spôsobujúcich rakovinu a dostatočne malých na preniknutie do krvného obehu – niekedy dosahujú až 60-násobok odporúčaných denných limitov OSN, doplnila AFP.
V nedeľu boli hladiny PM2,5 v okolí India Gate, ikonického vojnového pamätníka, kde sa zhromaždili demonštranti, viac než 13-násobne vyššie ako odporúčaný denný limit Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
„Rok čo rok je to rovnaký príbeh, ale riešenie neexistuje,“ povedala právnička Tanvi Kusumová, ktorá uviedla, že „musíme vyvíjať tlak, aby vláda aspoň začala problém brať vážne.“
Doterajšie vládne opatrenia nemali výrazný účinok. Patria medzi ne obmedzenia používania automobilov na fosílne palivá či používanie hasičských áut, ktoré striekajú vodnú hmlu, aby sa ovzdušia očistilo od prachu a mikročastíc.
Štúdia publikovaná minulý rok v časopise The Lancet Planetary Health odhadla, že v Indii v rokoch 2009-19 došlo k 3,8 miliónu úmrtí spojených so znečistením ovzdušia.
