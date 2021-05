Demonštranti v Pakistane podpálili izraelskú a americkú vlajku

Karáči/Madrid 11. mája (TASR) - Desiatky Pakistancov sa v utorok zhromaždili v južnom prístavnom meste Karáči a odsúdili izraelské použitie sily proti Palestínčanom v okolí mešity al-Aksá v Starom meste v Jeruzaleme počas posvätného moslimského mesiaca ramadán. Niekoľko desiatok protestujúcich sa zišlo aj v španielskej metropole Madrid. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Demonštranti v Karáči, ktorých väčšinu tvorili členovia občianskej spoločnosti, skandovali heslá proti Izraelu a vyjadrovali solidaritu s Palestínčanmi. Takisto podpálili izraelskú a americkú vlajku, čím dali najavo svoj hnev nad použitím sily proti palestínskym veriacim.



Demonštranti držali pútač s nápisom "Izrael je nelegitímny štát".



Zhromaždenie sa v utorok konalo niekoľko hodín po tom, čo pakistanský premiér Imrán Chán v televíznom vysielaní odsúdil izraelské použitie sily proti Palestínčanom. Pakistan je jednou z mála krajín, ktoré nemajú žiadne diplomatické vzťahy s Izraelom.



Niekoľko desiatok ľudí sa zhromaždilo aj pred izraelským veľvyslanectvom v španielskej metropole Madrid a tiež protestovalo proti použitiu sily voči Palestínčanom.



Väčšina ľudí v dave v Madride mávala palestínskymi vlajkami. Protestujúci v španielčine skandovali "Izrael, vrah palestínskeho ľudu" a "To je Palestína, nie Izrael".



Niektorí účastníci demonštrácie držali fotografie Palestínčanov zatknutých izraelskými bezpečnostnými silami. Všetci mali na tvári rúška, ako to stanovujú španielske zdravotné zákony v boji proti pandémii koronavírusu.



Napätie v Jeruzaleme sa v uplynulých týždňoch vystupňovalo po tom, čo sa Palestínčania postavili na odpor proti izraelským obmedzeniam prístupu do častí jeruzalemského Starého mesta počas ramadánu. Príčinou napätia je tiež hrozba vysídlenia štyroch palestínskych rodín, na domy ktorých si robia nároky židovskí osadníci. EÚ minulý týždeň odsúdila nútené vysťahovávanie a označila ho za "nezákonné".



Francúzsko vyzvalo v utorok Izrael, aby v Jeruzaleme používal "primeranú" silu. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian odsúdil aj raketové útoky na Izrael z pásma Gazy, ku ktorým sa prihlásilo radikálne hnutie Hamas.