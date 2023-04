Demonštranti v Paríži podpálili Macronovu obľúbenú reštauráciu

Paríž 6. apríl (TASR) - Demonštranti protestujúci proti dôchodkovej reforme vo Francúzsku podpálili vo štvrtok v Paríži jednu z obľúbených reštaurácií prezidenta Emmanuela Macrona. V priebehu štvrtka však vyšlo do ulíc po celom Francúzsku len 570.000 ľudí, čo je výrazne menej než počas predchádzajúcich vĺn protestov, informuje TASR, čerpajúc zo správ agentúry AFP.



Odborári však napriek tomu ešte vo štvrtok večer oznámili, že ďalší, v poradí už 12. deň celonárodných štrajkov a protestov, sa uskutoční 13. apríla.



Najväčší protest prebehol vo štvrtok v Paríži a francúzske úrady odhadli počet jeho účastníkov na približne 57.000, uviedlo ministerstvo vnútra. Počas predchádzajúcej veľkej vlny protestov 28. marca úrady napočítali po celej krajine 740.000 demonštrantov, z toho 93.000 vo francúzskej metropole.



Odhady odborárov, ktorí protesty a štrajky koordinujú, bývajú spravidla výrazne vyššie. Podľa ich tvrdení sa do štvrtkových protestov zapojili takmer dva milióny ľudí, z toho zhruba 400.000 v Paríži.



Radikálni demonštranti počas štvrtkových zrážok s políciou podpálili markízu reštaurácie La Rotonde v parížskej štvrti Montparnasse, ktorú obľubuje Emmanuel Macron. Plamene sa najskôr svojpomocne pokúšal personál, ale napokon ho museli likvidovať hasiči. V tomto podniku Macron usporiadal oslavu po svojom víťazstve v prezidentských voľbách v roku 2017. Prezident tam s obľubou chodieva aj so svojou manželkou Brigitte.



Podľa svedectva reportéra AFP na reštauráciu, ktorú chránil kordón príslušníkov poriadkovej polície, zaútočila kameňmi a svetlicami skupina mužov oblečených v čiernom. Od jednej zo svetlíc sa vznietila vonkajšia látková markíza.



Reštaurácia La Rotonde sa stala terčom podobných útokov už aj v minulosti práve pre jej spojitosť s Emmanuelom Macronom.



Doteraz najpočetnejšie protesty sa podľa francúzskych úradov uskutočnili 7. marca, keď sa na nich zúčastnilo vyše 1,2 milióna ľudí.



Protesty začali častejšie nadobúdať násilný charakter najmä po tom, ako sa francúzska vláda rozhodla aktivovať článok francúzskej ústavy, ktorý umožnil presadiť reformu bez hlasovania v dolnej komore parlamentu.



Celé Francúzsko v súčasnosti čaká na rozhodnutie ústavného súdu o platnosti zákona o dôchodkovej reforme, ktoré bude vynesené 14. apríla. Súd má právomoc celý zákon buď zrušiť, alebo z neho vyškrtnúť niektoré časti. Reforma okrem iného zvyšuje dôchodkový vek zo 62 na 64 rokov.



Skutočnosť, že sa Macron rozhodol presadiť reformu napriek odporu veľkej časti verejnosti, viedla k poklesu jeho popularity. Z nespokojnosti Francúzov podľa prieskumov najviac profituje krajne pravicová politička Marine Le Penová, ktorú Macron porazil vo vlaňajších prezidentských voľbách.