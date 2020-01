Demonštranti v Paríži sa pokúsili dostať do divadla, kde bol Macron

Paríž 18. januára (TASR) - Desiatky demonštrantov sa v piatok večer pokúsili dostať do parížskeho divadla, kde práve trávil večer francúzsky prezident Emmanuel Macron s manželkou Brigitte.



Pred divadlom Bouffes du Nord sa zhromaždilo približne 30 oponentov Macronovej penzijnej reformy, uviedla v sobotu spravodajská stanica France 24 s odvolaním sa na vyjadrenie členov sprievodu prezidentského páru. Polícia protestujúcich po tom, ako sa pokúsili vtrhnúť dovnútra, vytlačila spred budovy divadla.



Macron, ktorý v tom čase sledoval predstavenie, bol na niekoľko minút "zabezpečený" ochrankou, následne sa vrátil do publika a dopozeral divadelnú hru. Parížska polícia potvrdila, že demonštrantom sa nepodarilo preniknúť do budovy.



Na prítomnosť Macronovcov v divadle upozornil novinár Taha Bouhafs, ktorý sedel v publiku tri rady za prezidentským párom a prostredníctvom sociálnej siete Twitter vyzval aktivistov, aby prišli a narušili predstavenie.



Bouhafs sa následne opýtal desaťtisícok svojich followerov, či má po prezidentovi hodiť svoju topánku podľa príkladu medializovaného gesta irackého novinára proti bývalému americkému prezidentovi Georgeovi W. Bushovi z roku 2008. Bouhafsa neskôr zatkli a odviezli na policajnú stanicu.



Macron sa naposledy objavil na verejnosti 22. novembra v meste Amiens, medzitým sa 5. decembra obnovili protesty proti jeho kontroverznej penzijnej reforme. Skupina francúzskych odborárov v piatok zablokovala vchody do parížskeho múzea Louvre a zabránila tak jeho otvoreniu pre verejnosť. K mobilizácii odborárov pred Louvrom došlo na podnet odborových zväzov CGC, CGT, FSU a SUD, ktoré naďalej žiadajú stiahnutie reformy penzijného systému.



Francúzska vláda chce svojou reformou zjednotiť komplikovaný a podľa nej aj nespravodlivý dôchodkový systém so 42 rôznymi úpravami a znížiť miliardový deficit dôchodkových fondov. Cieľom vlády je aj stabilizovať dôchodkový systém vzhľadom na demografický vývoj.



Vláda pred týždňom odborárom ustúpila a predbežne zo svojho návrhu stiahla ustanovenie, aby sa zákonný vek odchodu do dôchodku zvýšil z terajších 62 na 64 rokov. Časť odborových zväzov tento krok uvítala - medzi prvými boli CFDT, ktorých ústredie v Paríži sa v piatok stalo terčom útoku niekoľkých desiatok ľudí.