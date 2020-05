Demonštranti v Poľsku žiadajú otvorenie podnikov

Varšava 17. mája (TASR) - Polícia vo Varšave použila v sobotu slzotvorný plyn voči protestujúcim, ktorí žiadali, aby poľská vláda rýchlejšie povoľovala opätovné otváranie podnikov po zavedení obmedzení súvisiacich s koronavírusovou pandémiou.



V centre poľskej metropoly sa zišli popoludní stovky protestujúcich, ktorí niesli transparenty s nápismi ako "Práca a chlieb" či "Znova to bude normálne", píše agentúra Reuters.



Poľsko v uplynulých týždňoch postupne zmierňuje obmedzenia v snahe stlmiť dôsledky pre ekonomiku. Očakáva sa, že nové opatrenia platné od pondelka umožnia znovuotvorenie kaderníctiev a reštaurácií.



Protestujúci, ktorí sa v posledných týždňoch schádzajú vo Varšave opakovane, však tvrdia, že musia byť odvolané ďalšie reštrikcie, aby si mohli zarobiť na živobytie.



Polícia plánovaný pochod v sobotu zablokovala s tým, že verejné zhromaždenia sú na základe vládnych nariadení naďalej zakázané.



"Žiaľ, máme do činenia s prípadmi agresie voči polícii. Vzhľadom na útoky na verejných činiteľov sme použili metódy priamej konfrontácie ako fyzická sila a (slzotvorný) plyn," oznámila varšavská polícia v tvíte.



Líder hlavného opozičného zoskupenia Občianska koalícia (KO) Borys Budka na Twitteri uviedol, že očakáva od ministra vnútra a veliteľa varšavskej polície vysvetlenie použitia sily počas sobotňajšieho protestu.



Člen KO a senátor Jacek Bury tvrdil, že ho policajti počas protestu zadržali a použili proti nemu silu. Ako člen hornej komory parlamentu by mal pritom imunitu pred stíhaním za účasť na proteste a porušenie obmedzení týkajúcich sa epidémie.



Polícia však tvrdí, že nikoho so štátnou imunitou nezadržala, pričom podľa nej senátor sám vstúpil do policajného vozidla a odmietal vystúpiť.



Organizátori protestu sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrili, dopĺňa Reuters.



Poľská vláda predtým uviedla, že niektoré obmedzenia musia ešte určitý čas zostať v platnosti, aby sa zaistila bezpečnosť verejnosti a zabránilo zrýchleniu šírenia nového koronavírusu.



V Poľsku dosiaľ potvrdili 18.257 prípadov nákazy a 915 úmrtí.