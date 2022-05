Demonštranti v Ríme žiadali opatrenia proti zneužívaniu v cirkvi

Rím 27. mája (TASR) - Aktivisti bojujúci proti sexuálnemu zneužívaniu v cirkvi v piatok demonštrovali v blízkosti veľvyslanectva Vatikánu v Taliansku, pričom požadovali vyšetrenie prípadov sexuálneho zneužívania v cirkvi v Taliansku.



Ako informovala agentúra Reuters, malá skupina protestujúcich sa zhromaždila pri budove apoštolskej nunciatúry neďaleko centra Ríma. V rukách mali panely s fotografiami mužov a žien so zakrvavenou spodnou bielizňou. Jedna z protestujúcich mala na hlave mníšsky závoj.



Účastníci protestu uviedli, že sa inšpirovali akciou, ktorá sa konala v apríli v estónskom hlavnom meste Tallinn a ktorej cieľom bolo upozorniť na násilie páchané ruskými vojakmi na ženách a dievčatách na Ukrajine. Počas tohto protestu si demonštranti nanášali falošnú krv na spodnú bielizeň a na nohy.



Na proteste v Ríme sa zúčastnil aj aktivista Francesco Zanardi, ktorý uviedol: "Zažil som pedofíliu a každá obeť vie, že sa nemôže spamätať z toho, čo prežila, ale najväčším želaním je to, aby iné deti netrpeli tak ako my".



Päťdesiatjedenročný Zanardi vedie sieť L'Abuso - združenie pre tých, ktorí prežili sexuálne zneužívanie duchovnými. Vo februári spolu s ďalšími ôsmimi skupinami vytvoril konzorcium, ktorého cieľom je vyvinúť tlak na taliansku cirkev, aby súhlasila s nestranným vyšetrovaním takýchto prípadov.



Talianski biskupi sa rozchádzajú v názoroch na to, či by prípadné rozsiahle vyšetrovanie takýchto činov malo byť interné - s využitím existujúcich zdrojov, ako sú diecézne výbory na boj proti zneužívaniu - alebo či by ho mala viesť externá skupina pozostávajúca z akademikov, právnikov a odborníkov venujúcich sa obetiam sexuálneho zneužívania.



Biskupi sa tiež nedokážu zhodnúť, či by sa vyšetrovanie malo obmedziť na nedávnu minulosť, alebo ísť desaťročia do minulosti.