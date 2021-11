Demonštranti v Srbsku blokovali cesty a mosty

Belehrad 27. novembra (TASR) - Protivládni demonštranti zablokovali v sobotu dôležité cesty a mosty v rôznych častiach Srbska na protest proti novým zákonom, ktoré podľa nich umožnia ničenie životného prostredia zahraničnými investormi. Na viacerých miestach došlo k potýčkam medzi políciou a protestujúcimi.



Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej sa vzájomne koordinované protesty konali v metropole Belehrad, v druhom najväčšom meste Novi Sad, ale aj na ďalších miestach, kde sa stovky ľudí v tom istom čase zhromaždili na mostoch a cestách.



Podľa organizátorov išlo o výstražnú hodinovú blokádu, po ktorej budú nasledovať ďalšie protesty, ak nedôjde k zrušeniu sporných zákonov o vyvlastňovaní pôdy a podmienkach referenda.



V Belehrade sa demonštrantom postavil do cesty policajný kordón, čo viedlo k fyzickým potýčkam. Protestujúcim sa napriek tomu podarilo zastaviť dopravu na jednom z belehradských mostov a na viacerých uliciach v centre mesta. Podľa organizátorov policajti zadržali viacero osôb.



Srbské environmentálne organizácie a občianske združenia protestujú proti zákonom, ktorými sa znížilo kvórum pre platnosť referenda a vytvorili sa podmienky pre rýchle vyvlastňovanie súkromného majetku v prípadoch, kde si to vyžaduje verejný záujem.



Podľa aktivistov otvárajú tieto kroky cestu k realizácii sporných projektov zahraničných investorov, ktoré vyvolávajú odpor srbskej verejnosti. Medzi ne patrí plán nadnárodnej spoločnosti Rio Tinto na ťažbu lítia v západnom Srbsku.



Srbské úrady tieto obvinenia odmietajú s tým, že uvedené legislatívne zmeny sú potrebné pre realizáciu projektov rozvoja infraštruktúry. Prezident Aleksandar Vučič sľubuje, že v otázke ťažby lítia, ktorá by podľa odborníkov viedla k znečisteniu vôd a znehodnoteniu poľnohospodárskej pôdy, bude vypísané referendum.



Podľa agentúry AP čelí súčasné Srbsko vážnym problémom v oblasti znečistenia životného prostredia a nakladania s odpadom. Belehrad ašpiruje na vstup do EÚ a mal by preto zlepšiť aj svoje environmentálne štandardy, zatiaľ sa mu však v tejto sfére podarilo dosiahnuť len malý pokrok.