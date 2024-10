Demonštranti v Tbilisi vypískali maďarského premiéra Orbána

Tbilisi 28. októbra (TASR) - Tisíce Gruzíncov v pondelok na výzvu proeurópskej opozície prišli pred budovu parlamentu v centre Tbilisi, aby protestovali proti výsledkom sobotňajších parlamentných volieb, ktoré považujú za sfalšované. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Gruzínske médiá i spravodajský web Echo Kavkaza uviedli, že demonštranti s vlajkami Gruzínska a EÚ vypískali kolónu áut s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý v pondelok pricestoval na návštevu Tbilisi, keď odchádzala spred hotela Marriott na Rustaveliho triede.



Echo Kavkaza uviedlo, že maďarská delegácia sa podľa všetkého ubytovala v tom istom hoteli, kde sa pred začiatkom zhromaždenia v centre Tbilisi konalo stretnutie lídrov opozície so zástupcami diplomatického zboru. Gruzínske médiá pripomenuli, že Viktor Orbán sa stal prvým a jediným západným lídrom, ktorý zablahoželal vládnej strane Gruzínsky sen k víťazstvu.



Po príchode do Tbilisi Orbán zverejnil na sociálnych sieťach príspevok, v ktorom uviedol, že Gruzínsko "je konzervatívny, kresťanský a proeurópsky štát... a namiesto zbytočného kázania potrebuje našu podporu na európskej ceste."



Ako napísala agentúra Reuters, maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý Orbána v Tbilisi sprevádza, v pondelok na sociálnej sieti napísal, že výsledok volieb v Gruzínsku je pre liberálov "škaredou porážkou".



Gruzínsky sen čelil silnej kritike zo strany EÚ a Spojených štátov za niektoré svoje politické rozhodnutia, ale aj za zbližovanie sa s Ruskom. Strana však stále tvrdí, že plne podporuje snahy Gruzínska o vstup do EÚ.