Demonštranti v Tunisku žiadali národnú jednotu a politickú stabilitu

Tunis 27. februára (TASR) - Tisíce podporovateľov tuniskej vládnej umiernenej islamistickej Strany obnovy (an-Nahda) sa v sobotu v hlavnom meste Tunis zúčastnili na "pochode na obranu demokratických inštitúcií", informovala agentúra DPA.



Demonštranti žiadali "národnú jednotu" a "politickú stabilitu", píše DPA s odvolaním sa na tuniskú tlačovú agentúru TAP.



Protesty zvolala strana an-Nahda, podľa ktorej je v Tunisku v posledných mesiacoch pozorovateľné "nezodpovedné správanie", ktoré narušilo demokratický proces a vytvára v spojitosti so štátnymi inštitúciami atmosféru pochybností a neistoty.



Tuniský parlament odsúhlasil 26. januára reorganizáciu vládneho kabinetu, v rámci ktorej premiér Hišám Mašíší vymenil 11 ministrov.



Tamojší prezident Kaís Saíd sa však vyslovil proti nomináciám viacerých ministrov, pričom tvrdil, že sú podozriví zo zapletenia do korupčných afér či konfliktu záujmov. Taktiež kritizoval neprítomnosť žien v novej zostave a poukázal na to, že návrh na rekonštrukciu vlády nebol preskúmaný radou ministrov, ako to vyžaduje ústava.



Sobotňajšie protesty majú podporiť Mašíšího a ukázať, že an-Nahda je najväčšou stranou v krajine, píše DPA.



Najnovšia vlna protivládnych protestov v Tunisku prebieha už niekoľko týždňov. Demonštranti vládu obviňujú z korupcie a odsudzujú policajné násilie.



Tunisko bojuje s hospodárskym úpadkom spojeným s nepokojmi a útokmi militantných povstalcov už od vypuknutia protivládnych protestov z roku 2011, ktoré viedli k zosadeniu dlhoročného autoritárskeho prezidenta Zína Ábidína bin Alího.