Demonštranti vedení študentmi zablokovali v Belehrade dopravnú tepnu

Belehrad 10. januára (TASR) - Tisíce ľudí vyšli aj v piatok protestovať do ulíc Belehradu proti vláde. Zablokovali kľúčovú dopravnú tepnu a žiadali o vyvodenie zodpovednosti za novembrové zrútenie prístrešku rekonštruovanej železničnej stanice v Novom Sade, ktoré si vyžiadalo celkovo 15 obetí na životoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Dav vedený študentmi skandujúci heslá ako "chceme spravodlivosť" sa najskôr zhromaždil pred budovou belehradského súdu. Okrem zmieneného požadoval aj potrestanie osôb považovaných za provládnych výtržníkov, ktorí útočili na demonštrantov na predchádzajúcom zhromaždení. Následne demonštranti pochodovali mestom, pričom ich protest trval približne hodinu a odstavil aj dopravu na dôležitom moste cez rieku Sáva. Protesty sa v piatok konali aj vo viacerých ďalších srbských mestách.



Takzvané tiché dopravné blokády za obete v Novom Sade sa v Belehrade konajú denne o 11.52 h, a teda presne v tom čase, ako došlo k zrúteniu zmieneného staničného prístrešku.



K nešťastiu v Novom Sade došlo 1. novembra, krátko po tom, ako zmienená železničná stanica prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Na mieste zahynulo 14 ľudí vo veku od šesť do 74 rokov, 15. obeť podľahla zraneniam v nemocnici o niekoľko týždňov neskôr.



Udalosť vyvolala rozsiahle protesty, ku ktorým sa neskôr pridali aj študenti univerzít v Belehrade. AP približuje, že výučba na srbských univerzitách je prerušená už celé týždne, pričom univerzitní študenti táboria dokonca aj v budovách svojich fakúlt.



Mnohí Srbi sa domnievajú, že k zrúteniu prístreška došlo v dôsledku korupcie a netransparentnosti stavebných projektov.



Srbská prokuratúra nedávno obvinila v súvislosti so zrútením prístreška 13 ľudí vrátane bývalého ministra výstavby a dopravy Gorana Vesiča, ktorý odstúpil niekoľko dní po tragédii.



Srbská vláda pod tlakom verejnosti taktiež zverejnila všetku dokumentáciu súvisiacu s kontroverznou rekonštrukciou železničnej stanice a následne to urobila aj prokuratúra. V očiach verejnosti však stále aj tak pretrvávajú pochybnosti o nezávislosti vyšetrovania okolností tragédie, píše AP.



Srbský prezident Aleksandar Vučič spočiatku tvrdil, že študentské protesty sú financované zo zahraničia. Na narastajúce nepokoje však reagoval aj tým, že študentom ponúkol lacné pôžičky a zároveň tvrdil, že už splnil všetky ich požiadavky. Študenti napriek tomu v protestoch pokračujú a tvrdia, že stále nebola vyvodená primeraná zodpovednosť.