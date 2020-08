Demonštranti zaútočili na väzenie Talibanu, traja ľudia zahynuli

Kábul 4. augusta (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli a niekoľko ďalších utrpelo zranenia, keď rozhnevaní demonštranti zaútočili v pondelok večer na väznicu v afganskej provincii Tachár, ktorú ovláda militantné hnutie Taliban. V utorok o tom informovali miestne úrady, na ktoré sa odvolala agentúra DPA.



Podľa miestnych úradov militanti z Talibanu pred dvoma týždňami hromadne znásilnili 14-ročné dievča, zatiaľ čo druhému dievčaťu sa podarilo ujsť.



Talibovia priznali, že sa tento incident odohral, avšak popierajú, že podozriví sú členmi ich militantného hnutia.



Po protestoch rodinných príslušníkov obetí a miestnych občanov najprv Taliban zadržal štyroch podozrivých a prisľúbil, že ich patrične potrestá.



V pondelok sa však hnutie pokúsilo premiestniť podozrivých do susedného väzenia v provincii Kundúz. V reakcii na to miestni občania, ktorí pre údajných páchateľov žiadajú trest smrti, zaútočili na väznicu.



Hovorca miestnej polície uviedol, že pri večernej zrážke militantov a demonštrantov zahynuli traja ľudia a siedmi ďalší utrpeli zranenia.



Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid povedal, že pred vynesením rozsudku sa musia súdu odovzdať príslušné dokumenty a dôkazy.



"Občania sú precitlivení a chcú, aby sa rozhodnutie spravilo bez ukončenia právnych postupov. Ľuďom sme to sľúbili a preto sme odhodlaní potrestať tých, ktorí budú uznaní za vinných," dodal Mudžáhid.