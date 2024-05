Demonštranti žiadajú vysťahovanie tábora migrantov v meste al-Amra

Al-Amra 4. mája (TASR) - Stovky Tunisanov sa v sobotu zhromaždili v meste al-Amra na protest proti provizórnemu táboru pre migrantov najmä z krajín subsaharskej Afriky. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Demonštrácia v tomto malom meste v strednej časti Tuniska nasledovala po nedávnych zásahoch úradov proti podobným táborom v hlavnom meste Tunis a iných oblastiach, často po sťažnostiach miestnych obyvateľov.



Protestujúci v meste al-Amra žiadali "odchod" migrantov a "rýchle" vysťahovanie tisícov ľudí, ktorí sa tam podľa odhadov zdržiavajú.



Zákonodarca Tárik Mahdí uviedol, že "okamžitým riešením" by malo byť, aby migranti "opustili mestské oblasti a mestá". Situácia sa stala "neprijateľnou" a "úrady musia nájsť riešenie", povedal Mahdí, ktorý zastupuje mesto al-Amra v parlamente.



Dodal, že ostatné krajiny by mali Tunisku pomôcť zvládnuť "veľmi výrazný prílev" migrantov.



Al-Amra sa nachádza zhruba 40 kilometrov severne od mesta Safáks, ktoré je kľúčovým východiskovým bodom pre námorné cesty do Európy a odkiaľ boli migranti koncom minulého roka násilne vyvezení.



Mnohí migranti utiekli do miest, ako je al-Amra, kde sa utáborili pred nebezpečnou plavbou cez Stredozemné more, keďže tuniské orgány a Európska únia zintenzívnili úsilie o obmedzenie nelegálnej migrácie.



Vlani po výrokoch tuniského prezidenta Kajsa Saída, ktorý označil "nelegálnych" cudzincov za demografickú hrozbu, došlo k prudkému nárastu násilia namiereného proti migrantom, čo mnohých vytlačilo z veľkých miest do menších.



Migranti, ktorí sa pokúšajú preplaviť cez more a hľadajú lepší život v Európe, sa často snažia dostať do Talianska, ktorého ostrov Lampedusa leží približne 150 kilometrov od Safáksu, druhého najväčšieho tuniského mesta.



Úrady v uplynulých týždňoch vykonali razie vo viacerých táboroch, zbúrali stany a vyhostili migrantov.



Mimovládne Tuniské fórum pre ekonomické a sociálne práva (FTDES) uviedlo, že úrady v Tunise v piatok vyprázdnili tábory a vyhostili stovky žiadateľov o azyl, migrantov a utečencov a poslali ich v autobusoch do západnej oblasti krajiny pri hraniciach s Alžírskom.



Ministerstvo vnútra tvrdí, že boli prijaté "bezpečnostné opatrenia" na "riešenie útokov na verejný a súkromný majetok".



Talianska premiérka Giorgia Meloniová v apríli navštívila Tunisko štvrtýkrát za menej ako rok, aby podpísala dohody zamerané na obmedzenie migrácie.



Deň pred jej návštevou Saíd uviedol, že Tunisko sa nesmie stať "tranzitnou krajinou alebo krajinou usídlenia" pre desaťtisíce migrantov, ktorí sa každoročne pokúšajú dostať cez Stredozemné more do Európy.