Demonštranti zvolali protivojnové pochody v USA a Londýne

New York/Londýn 5. januára (TASR) - Ulice v mestách Spojených štátov a v Londýne sa v sobotu zaplnili demonštrantmi vyjadrujúcimi nesúhlas so zabitím iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního a požadujúcimi zdržanlivosť od západných vlád. Informovala o tom agentúra DPA.



Dav na newyorskom Times Square skandoval heslá, požadujúce americkú vládu aby stiahla vojská z Blízkeho východu. Mnohí držali v rukách transparenty s nápismi "zastavte bombardovanie Iraku" a "žiadna vojna či sankcie voči Iránu!".



Podobný pohľad sa naskytol aj v meste Chicago, kde zhruba 200 demonštrantov protestovalo pred mrakodrapom Trump Tower a v meste Philadelphia, kde sa zišlo približne 500 ľudí.



Herečka a aktivistka Jane Fondová sa pridala k protestujúcim, zhromaždenými pred Bielym domom v meste Washington.



V Londýne sa mnohí poslanci z najsilnejšej britskej opozičnej Strany práce zúčastnili protestu protivojnových demonštrantov z iniciatívy Stop the War Coalition, organizovaného pred sídlom britského premiéra Borisa Johnsona na Downing Street.



Aktivistka Lindsey Germanová vyhlásila, že zabitie iránskeho generálmajora bezpilotným lietadlom bolo "vojnovým činom" zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Trump mieri do vojny odkedy roztrhal jadrovú dohodu s Iránom. Ak sa mu to podarí, rozpúta najväčšiu vojnu, akú sme kedy videli na Blízkom východe," povedala.



Protivojnové protesty sa takisto konali v Berlíne a v kanadských mestách Toronto a Ottawa.