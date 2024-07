Demonštrantky prerušili zasadnutie BR OSN o Blízkom východe

New York 17. júla (TASR) - Zasadnutie bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) venujúce sa Blízkeho východu bolo v stredu nakrátko prerušené. Dve demonštrantky s transparentmi vnikli do v rokovacej sály a žiadali prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi z hnutia Hamas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ženy do sály vstúpili na začiatku prejavu ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ktorý sa dostal k slovu po izraelskom veľvyslancovi pri OSN Giladovi Erdanovi. Protestom v sídle OSN v New Yorku dochádza len zriedka, píše Reuters.



Lavrov, ktorý zasadnutiu predsedal v rámci ruského predsedníctva počas mesiaca júl, narušiteľky vyzval, aby hovorili zrozumiteľnejšie. Ženy oblečené v čiernom podľa slov zúčastnených diplomatov kričali "osloboďte rukojemníkov". Ochranka požiadala protestujúce, aby rokovaciu sálu opustili a ženy následne odišli.



Vojna v Pásme Gazy sa začala 7. októbra, keď Hamas zaútočilo na južný Izrael. O život podľa izraelských úradov prišlo 1200 ľudí a militanti zadržali 250 osôb vrátane civilistov a vojakov. Izrael v rámci odvety spustil ofenzívu, počas ktorej už zahynulo takmer 39.000 Palestínčanov, uvádzajú zdravotnícke úrady v Gaze.