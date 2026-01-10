< sekcia Zahraničie
Demonštrantom bude podľa generálneho prokurátora hroziť trest smrti
Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí naznačil, že napriek varovaniam USA vláda proti protestom tvrdo zasiahne.
Autor TASR
Teherán 10. januára (TASR) - Iránsky generálny prokurátor Mohammad Movahedí Azád v sobotu vyhlásil, že každý, kto sa zúčastní na protestoch v krajine, bude považovaný za „nepriateľa Boha“ a bude mu hroziť trest smrti. Vyjadrenie generálneho prokurátora zverejnila podľa agentúry AP iránska štátna televízia, píše TASR.
Rozsiahle demonštrácie sa začali v Teheráne 28. decembra ako protest proti ekonomickým problémom a prudko rastúcej inflácii, no rýchlo sa rozšírili aj do ďalších miest islamskej republiky.
Protesty si už vyžiadali najmenej 65 mŕtvych a viac ako 2300 ľudí bolo zadržaných, informovala AP s odvolaním sa na mimovládnu organizáciu monitorujúcu porušovanie ľudských práv v Iráne Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA.
Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí naznačil, že napriek varovaniam USA vláda proti protestom tvrdo zasiahne.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v sobotu na platforme X potvrdil, že „Spojené štáty podporujú odvážnych ľudí v Iráne“. Jeho rezort samostatne tiež varoval pred prípadným zakročením amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Nehrajte s prezidentom Trumpom hry. Keď povie, že niečo urobí, myslí to vážne,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva.
Iránska vláda pre protesty odstavila internet a medzinárodné telefónne spojenie, čo sťažuje kontakt medzi ľuďmi. Internet nefunguje už 36 hodín, oznámila v sobotu organizácia Netblocks, ktorá monitoruje kybernetickú bezpečnosť a správu internetu.