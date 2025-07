Demonštrujúci študenti sa v Novom Pazare dostali do potýčok s políciou

Belehrad 29. júla (TASR) - V utorok sa v meste Novi Pazar na juhozápade Srbska dostali do potýčok demonštranti s políciou, keď z tamojšej univerzity údajne násilím vyviedli študentov. Tí ju okupovali niekoľko mesiacov v rámci celoštátnych protivládnych protestov. TASR o tom píše podľa agentúry AP.



Stovky demonštrantov skandovali heslá proti srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi a žiadali, aby sa študenti mohli do budovy vrátiť. Policajti na hádzanie fliaš odpovedali použitím obuškov.



Polícia vydala vyhlásenie o tom, že bola napadnutá a konala zdržanlivo s cieľom zachovať verejný poriadok. Policajti sa neskôr z miesta stiahli, zatiaľ čo demonštrujúci študenti skandovali heslá ako „víťazstvo“.



Študenti tvrdia, že do budovy tamojšej univerzity vnikli príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby z neďalekého Kraljeva v noci na utorok v sprievode predstaviteľov fakulty. Videozáznamy z údajného vlámania sa objavili na sociálnych sieťach. Predsedníčka srbského parlamentu Ana Brnabičová povedala, že o policajný zásah žiadalo vedenie školy.



Študentami vedené protesty otriasajú Srbskom už od novembra vlaňajšieho roka. Vyvolalo ich zrútenie nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v meste Nový Sad, ktoré si vyžiadalo 16 mŕtvych. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii z 1. novembra prispela korupcia, laxnosť úradníkov a nedostatočný dozor na stavbe. Nešťastie sa stalo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii stanice.



Protesty sú namierené aj voči čoraz autoritárskejšej vláde prezidenta Vučiča, ktorý v ostatnom čase zvýšil tlak na univerzity s cieľom obmedziť demonštrácie. Väčšina fakúlt v uplynulých týždňoch obnovila výučbu aj skúšky, čím údajne chcela predísť zaostávaniu študentov, píše AP. Protivládne protesty v uliciach však pokračujú, pričom demonštranti žiadajú predčasné parlamentné voľby.