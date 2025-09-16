< sekcia Zahraničie
Deň bezpečnosti pacientov 2025 sa venuje najmä novorodencom a deťom
Podľa WHO zdravotnícke chyby postihujú 10 percent pacientov na celom svete.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Svetový deň bezpečnosti pacientov oficiálne ustanovila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2019 s cieľom zvýšiť celosvetové povedomie o tejto problematike. Zahŕňa aj podporu vývoja a implementáciu systémov, postupov a stratégií pre riadenie zdravotných rizík a poistných mechanizmov v prospech pacientov.
Podľa WHO zdravotnícke chyby postihujú 10 percent pacientov na celom svete. K poškodeniu zdravia omylom dochádza vo sfére medicíny bez ohľadu na to, ako rozvinutý je systém zdravotnej starostlivosti v danej krajine. Percentuálne sa to deje oveľa viac v štátoch s nízkym a stredným príjmom, tam podľa vlaňajších dáta nedostatočná bezpečnosť pri starostlivosti o pacientov viedla k 2,6 milióna úmrtí ročne. Až v 4 z 10 prípadov ide o pacientov v prostredí primárnej a ambulantnej starostlivosti, hoci až v 80 percent prípadov je možné sa vyhnúť škodám.
Primum non nocere ("najprv neškodiť") je základným princípom zdravotnej starostlivosti na celom svete. Podujatia Svetového dňa bezpečnosti pacientov sú zamerané na široké publikum, ktoré zahŕňa zdravotnícke orgány, zdravotníckych pracovníkov, profesionálne organizácie, iné súvisiace organizácie a širokú verejnosť. Hlavnou témou dňa v roku 2025 je zabezpečenie starostlivosti pre každého novorodenca i každé dieťa do 9 rokov. Pripomienkové akcie prebiehajú pod sloganom "Bezpečnosť pacientov od samého začiatku!".
Kampaň zdôrazňuje, že každé dieťa má právo na bezpečnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť od samého začiatku života. Novorodenci a malé deti čelia vyššiemu riziku vzhľadom na rýchly vývoj, meniace sa zdravotné potreby a odlišné vzorce chorôb. Keďže sa nedokážu sami rozhodovať, spoliehať sa treba na dospelých, ktorí za nich hovoria a robia rozhodnutia. Navyše, sociálno-ekonomické okolnosti môžu sťažiť prístup k starostlivosti. Tieto faktory zvyšujú riziko poškodenia zdravia, ak starostlivosť nie je prispôsobená veku, veľkosti, zdravotnému stavu a kontextu dieťaťa.
Každý zdravotný bezpečnostný incident môže mať celoživotné následky na zdravie a vývoj dieťaťa. Preto Svetový deň bezpečnosti pacientov 2025 zdôrazňuje potrebu konať včas a dôsledne, aby sa predišlo poškodeniu zdravia v detstve a dosiahli sa prínosy počas celého života. WHO vyzýva rodičov, opatrovateľov, zdravotníckych pracovníkov a lídrov, i pedagógov a komunity, aby spojili sily v prevencii zbytočných rizík v pediatrickej starostlivosti.
WHO v rámci kampane pripravila na svojej stránke aj obrázkovú kampaň s kľúčovými tézami: "Deti nie sú malí dospelí. Vyžadujú starostlivosť prispôsobenú veku, hmotnosti, vývojovému štádiu, zdravotným potrebám, schopnosti komunikovať a konkrétnym okolnostiam. ... Najviac ohrozené sú deti na jednotkách intenzívnej starostlivosti a počas náročných liečebných postupov. ... Medzi najčastejšie príčiny poškodenia zdravia patrí chybné podanie liekov alebo nesprávna diagnóza, infekcie získané počas hospitalizácie, problémy s prístrojovou technikou, ako sú hadičky či monitory a tiež prehliadnuté varovné signály zhoršujúceho sa stavu dieťaťa. Bezpečnejšia starostlivosť je možná len tam, kde fungujú dobre nastavené systémy, zdravotníci majú podporu a opatrovatelia sú aktívne zapojení. Každý hlas sa počíta."
Zdroje: www.who.int, www.un.org, www.svetovedni.sk
