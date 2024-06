Deň darcov krvi sa pripomína 20 rokov, súvisí s tým aj tohtoročná téma

Ženeva/New York/Bratislava 13. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 14. jún za Svetový deň darcov krvi v máji 2005. Prvýkrát ho však zorganizovali už rok pred tým pracovníci juhoafrickej Národnej transfúznej služby v Johannesburgu. Z tohto dôvodu sa pripomína jeho 20. výročie v piatok, 14. júna.



Hlavnou témou tohtoročnej kampane Svetového dňa darcov krvi je "20 rokov oslavy darcovstva: ďakujeme darcom krvi!" (20 years of celebrating giving: thank you blood donors!).



Dátum 14. jún sa viaže k narodeniu amerického biológa a lekára rakúskeho pôvodu Karla Landsteinera (1868 - 1943). Ten v roku 1909 objavil krvný systém A, B, 0 a AB, a práve za prácu na krvných skupinách získal v roku 1930 Nobelovu cenu za medicínu.



Dvadsiate výročie Svetového dňa darcov krvi je podľa WHO vhodnou príležitosťou poďakovať darcom krvi z celého sveta za ich darcovstvo, ktoré v priebehu rokov zachránilo mnohé životy.



Cieľom tohtoročnej kampane je taktiež prezentovať úspechy a výzvy národných krvných programov a zdieľať osvedčené postupy a získané poznatky. Poukázať aj na neustálu potrebu pravidelného bezplatného darcovstva krvi. Upozorniť na to, že potreba krvi je univerzálna, ale nie je všeobecne dostupná. Nedostatok krvi je akútny najmä v krajinách s obyvateľstvom s nízkym a stredným príjmom.



Tohtoročná kampaň tiež zdôrazňuje, že je dôležité podporovať kultúru pravidelného darcovstva krvi a jej zložiek medzi mladými ľuďmi a širokou verejnosťou, aby sa neustále rozširoval register vhodných darcov krvi.



Na koordinovaní Svetového dňa darcov krvi sa okrem WHO podieľa aj Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi či Medzinárodná spoločnosť pre krvnú transfúziu.



Národná transfúzna služba Slovenskej republiky pri tejto príležitosti pripravila 14. júna na svojich pracoviskách Deň otvorených dverí. Odberné centrá NTS SR budú otvorené od 7.00 do 17.00 h nielen pre darcov krvi, ale aj pre širokú verejnosť. Počas tohto dňa budú mať návštevníci možnosť informovať sa o všetkom, čo sa týka darovania krvi. Darovať krv a jej zložky bude v tento deň možné až do 16.00 h.







