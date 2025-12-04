< sekcia Zahraničie
Deň dobrovoľníkov na prahu tematického roka
Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú ľudia vykonávajú vo svojom voľnom čase v prospech niekoho iného, mimo členov vlastnej rodiny a domácnosti a bez nároku na finančnú odmenu.
Autor TASR
New York 5. decembra (TASR) - Dobrovoľníctvo je pilier stratégií vo sfére pokroku, ktorý sa nemeria len ekonomickou návratnosťou. Pozitívne vplýva na život jednotlivcov, komunít i celých spoločností. Uvedomujúc si tieto prínosy Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila v roku 1985 Medzinárodný deň dobrovoľníkov (v ekonomickom a sociálnom rozvoji). V kalendári má dátum 5. decembra.
Odvtedy sa oblasť dobrovoľníctva rozvila a rozšírila možnosti. Aktivity sú jednorazové i pravidelné na lokálnej, regionálnej, národnej, alebo medzinárodnej úrovni. Čoraz viac možností je „dobrovoľníčiť“ z domu.
Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú ľudia vykonávajú vo svojom voľnom čase v prospech niekoho iného, mimo členov vlastnej rodiny a domácnosti a bez nároku na finančnú odmenu. Venovaním časti svojho voľného času, vedomostí a schopností získava dobrovoľník okrem dobrého pocitu osobnostný a profesionálny rast, nové kontakty a priateľstvá. Nadobúda nové skúsenosti a rozširuje si životné obzory.
Najčastejšia dobrovoľnícka aktivita je v domácich podmienkach, najmä mladí ľudia sa zapájajú do iniciatív v meste alebo obci. Pomáhajú v školách, útulkoch, na environmentálnych projektoch, pri organizácii podujatí športového i kultúrneho charakteru. V zahraničí môžu podobné aktivity vykonávať prostredníctvom Európskeho zboru solidarity alebo medzinárodných dobrovoľníckych táborov. Existuje aj formát online (virtuálne) dobrovoľníctva, teda pomoc na diaľku cez internet. Ide najmä o spravovanie webových stránok, alebo sociálnych sietí, grafický dizajn, doučovanie, mentoring, preklady.
Z hľadiska komunitného života sú zásadné formáty dobrovoľníctva najmä pri zveľaďovaní verejného priestranstva a susedských partnerstiev. Tiež v kontinuálnej spolupráci v pomoci seniorom, deťom či ľuďom v núdzi. Príležitostne na malých festivaloch, alebo v účasti na zbierkach, pri upratovaní obce, či (akejkoľvek) výsadbe stromov. Najvýznamnejší formát jednorazovej pomoci je krízové a humanitárne dobrovoľníctvo, teda zapojenie sa v čase mimoriadnych udalostí, ako povodne, či v utečeneckej vlne.
V piatok 5. decembra sa uskutoční aj slávnostné otvorenie Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 v priestoroch OSN v New Yorku. Zúčastní sa na ňom splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová. Medzinárodným partnerom predstaví konkrétne aktivity, na ktorých sa na národnej úrovni dohodli zástupcovia štátu, samospráv, občianskej spoločnosti, biznisu, akademickej obce a médií.
Na Slovensku je evidovaný veľký počet subjektov, ktorých fungovanie bez dobrovoľníctva by nebolo možné, resp. by bolo výrazne obmedzené. Sú to rôzne environmentálne organizácie, krízové centrá, záujmové združenia, mimovládne a neziskové organizácie, športové kluby, nadácie. Spravujú ich krajské dobrovoľnícke centrá a právne postavenie i právne vzťahy dobrovoľníčok a dobrovoľníkov upravuje Zákon o dobrovoľníctve (č. 406/2011). Dobrovoľnícku zmluvu môžu mať uzatvorené osoby od 18 rokov, za mladších od 15 rokov ju uzatvára zákonný zástupca.
Tento rok má Medzinárodný deň dobrovoľníkov hlavnú tému „Každý príspevok sa počíta“ a nadväzuje naň najvýznamnejšia udalosť tejto sféry ľudskej činnosti - Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj. Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN vyzýva na uznanie a posilnenie zásadnej úlohy dobrovoľníkov pri urýchľovaní pokroku smerom k Cieľom udržateľného rozvoja OSN do roku 2030.
„Dobrovoľníci vytvárajú vo svojich komunitách bohatšiu kultúru služby. Pomáhajú prekonávať generačné rozdiely a podporujú udržateľný rozvoj. Dobrovoľníctvo umožňuje spolupracovať naprieč generáciami, je to medzigeneračný cyklus. V súlade s témou Každý príspevok sa počíta je to výzva pre členské štáty, aby sa zaviazali prijímať opatrenia na zakotvenie dobrovoľníctva v rozvojových stratégiách a aby viedli národné kampane,“ deklaruje OSN na svojej webovej stránke.
Podľa odhadov OSN na celom svete pôsobí približne miliarda dobrovoľníkov. Zhruba 70 % z nich pôsobí mimo pevných administratívnych štruktúr a priamo pomáha ľuďom vo svojich komunitách. Ostatní sa do činností zapájajú prostredníctvom organizácií. „Dobrovoľníci sú odolní a prispôsobiví. Často pracujú v náročných podmienkach a do svojich úloh vnášajú kreativitu, empatiu a vytrvalosť. Dobrovoľníctvo je pre každého. Zapájať sa môžu ľudia každého veku, pohlavia i pôvodu,“ zdôrazňuje OSN.
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru v rámci Svetového dedičstva UNESCO prispieva na prahu dobrovoľníckeho roka 2026 kampaňou „Svetového dedičstva dobrovoľníkov“. V období od apríla do decembra 2025 sa predstavilo 89 projektov dobrovoľníckych táborov na 82 lokalitách svetového dedičstva a miestach zapísaných na predbežný zoznam. Projekty realizuje 70 dobrovoľníckych organizácií v 41 krajinách sveta.
Je symbolické, že práve počas Medzinárodného roka dobrovoľníkov sa uskutočnia aj dva globálne rozsiahle a ostro sledované športové festivaly (zimná olympiáda a futbalové MS), pričom futbalový svetový šampionát pod hlavičkou Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa koná v historicky najširšom formáte. Organizátori v USA, Kanade a Mexiku robia nábor, v júni a júli 2026 počítajú so 65.000 dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi - v nádeji, že toto obrovské podujatie podporia „svojou vášňou, energiou a akčnosťou“.
