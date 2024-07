Deň EÚ si pripomína pamiatku obetí globálnej klimatickej krízy

Brusel 15. júla (TASR) - Európska únia si v pondelok pripomenula obete globálnej klimatickej krízy. Stalo sa tak na podujatí v Bruseli za účasti eurokomisára pre krízové riadenie Janeza Lenarčiča a predstaviteľov belgickej federálnej vlády, informuje bruselský spravodajca TASR.



Európska komisia (EK) v správe pre médiá spresnila, že počas druhého výročného Dňa EÚ na pamiatku obetí globálnej klimatickej krízy si Európania uctievajú tých, ktorí v dôsledku klimatickej krízy prišli o svoje životy a ktorí boli touto krízou postihnutí.



"Tento deň slúži aj ako výzva na akciu s cieľom minimalizovať vplyvy zmeny klímy všade tam, kde je to možné, a budovať odolnosť na ochranu našich životov a živobytia," uvádza sa vo vyhlásení eurokomisie.



V roku 2023 Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia podpísali spoločné vyhlásenie, ktorým sa 15. júl každoročne ustanoví za Deň EÚ na pamiatku obetí globálnej klimatickej krízy. Podľa inštitúcií EÚ je to príležitosť pripomenúť si obete klimatických zmien v Európe a na celom svete a zvýšiť povedomie o krokoch, ktoré môžu ľudia podniknúť, aby znížili riziko klimatických vplyvov a aby boli lepšie pripravení na klimatické katastrofy.



Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v správe pre médiá uviedol, že v tento deň si pripomíname tých ľudí, ktorí zomreli pri klimatických katastrofách na celom svete.



"Pripomíname si to na výročie hrozných záplav, ktoré si v tento deň pred tromi rokmi vyžiadali mnoho ľudských životov v Belgicku, Nemecku, Luxembursku a Holandsku. Využívame túto príležitosť aj na to, aby sme sa dopredu pozreli na výzvy, ktoré nás čakajú. EÚ bude pokračovať vo svojom úsilí o zmiernenie vplyvov zmeny klímy, ako aj na posilňovaní adaptácie a odolnosti voči zmenám klímy, čím dá ďalšej generácii nádej na lepší a bezpečnejší zajtrajšok," opísal situáciu Lenarčič.



Komisár pre opatrenia v oblasti klímy Wopke Hoekstra v tejto súvislosti upozornil, že zmena klímy je jasným a súčasným nebezpečenstvom a "súčasťou našej reality". Krajiny a inštitúcie EÚ musia podľa neho spolupracovať na zabezpečení toho, aby bola spoločnosť ako taká lepšie vybavená na tento typ kríz a aby mohla lepšie čeliť klimatickým katastrofám.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)