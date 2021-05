Deň Európy je oslavou mieru a európskej identity

Brusel/Štrasburg/Bratislava 9. mája (TASR) - Spolu so zástavou, mottom, hymnou a euromenou je jedným z európskych symbolov aj Deň Európy. Je príležitosťou na zdieľanie európskej identity a oslavou mieru a jednoty na starom kontinente. Práve motto Európskej únie "Zjednotení v rozmanitosti" symbolizuje zjednotenie Európanov, ktoré oslavujú 9. mája počas Dňa Európy.



Tento deň je pripomienkou na 9. máj 1950, keď francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman položil historickým prejavom základy európskej integrácie. Vo svojom vystúpení navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Súčasne vyzval Francúzsko, Nemecko i ďalšie európske štáty, aby združili úsilie pri spoločnej ťažbe uhlia a výrobe ocele, keď navrhol vytvoriť Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO).



"Svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú," vyhlásil Robert Schuman v prejave, ktorý vošiel do histórie ako Schumanova deklarácia. Tento dokument sa považuje za "rodný list" EÚ.



Zmluvu o založení ESUO podpísali 18. apríla 1951 v Paríži Francúzsko, Nemecká spolková republika, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Vzniklo prvé z celého radu európskych spoločenstiev, ktoré sa postupne pretransformovali do Európskej únie.



Za oficiálny Deň Európy bol 9. máj vyhlásený v roku 1985 na vrcholnej schôdzke predstaviteľov EÚ v Miláne.



Pri príležitosti Dňa Európy otvárajú inštitúcie Európskej únie v Bruseli a v Štrasburgu svoje dvere verejnosti. Avšak od vypuknutia krízy spôsobenej ochorením COVID-19 vyzývajú inštitúcie EÚ občanov z celej Európy i sveta, aby tento sviatok oslávili najmä vo virtuálnom prostredí.



Tohtoročné oslavy Dňa Európy na Slovensku sa začali v predstihu už vo štvrtok 6. mája, a tak ako vlani, aj tento rok sa vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 presunuli do on-line priestoru.



"Koronakríza nám pripomenula skutočný zmysel vyše 70-ročného odkazu solidarity a jednoty. Bola skúškou pre Európu, ale aj každého z nás. Ukázala, že Slovensko, ktoré je členom Únie už 17 rokov, sa môže na partnerov v Únii spoľahnúť," povedal pri príležitosti osláv Dňa Európy vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Róbert Sermek.