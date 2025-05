Deň Európy pripomína 75 rokov od Schumanovej deklarácie

Brusel/Štrasburg/Bratislava 8. mája (TASR) - Základy európskej integrácie položil svojím prejavom francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman. Vzhľadom na význam tohto historického prejavu, od ktorého uplynie v piatok 75 rokov, patrí v kalendári 9. máj každoročne Dňu Európy.



Pojmom Schumanova deklarácia sa označuje prejav šéfa francúzskej diplomacie Roberta Schumana z 9. mája 1950, v ktorom navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe s cieľom zabrániť vojnám medzi európskymi národmi. „Svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie, úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú,“ znela prvá veta z prejavu Roberta Schumana.



V roku 1950 sa národy Európy stále vyrovnávali s ničivými následkami druhej svetovej vojny. Európske vlády rozhodnuté zabrániť opakovaniu hrôz vojnovej kataklizmy dospeli k záveru, že združenie produkcie uhlia a ocele by zabezpečilo, slovami deklarácie, že „akákoľvek vojna medzi Francúzskom a Nemeckom sa stane nielen čisto nemysliteľnou, ale aj hmotne nemožnou“. Prevažoval názor, že previazanie hospodárskych záujmov pomôže zvýšiť životnú úroveň a bude prvým krokom na ceste k zjednotenej Európe.



Schuman súčasne vyzval Francúzsko, Nemecko i ďalšie európske štáty, aby združili úsilie pri spoločnej ťažbe uhlia a výroby ocele, keď navrhol vytvoriť Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO). Prejav Roberta Schumana vošiel do histórie ako Schumanova deklarácia a tento dokument sa považuje za „rodný list“ Európskej únie (EÚ).



V nadväznosti na Schumanovu deklaráciu podpísalo Zmluvu o založení ESUO 18. apríla 1951 v Paríži šesť krajín: Francúzsko, Nemecká spolková republika, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Dohoda vstúpila do platnosti 23. júla 1952, čím vzniklo prvé z celého radu nadnárodných európskych spoločenstiev, ktoré sa postupne pretransformovali do dnešnej podoby Európskej únie.



Za oficiálny Deň Európy bol 9. máj vyhlásený v roku 1985 na vrcholnej schôdzke predstaviteľov Európskej únie v Miláne. Pri tejto príležitosti organizujú inštitúcie EÚ celý rad aktivít, rovnako je to aj v jednotlivých členských krajinách Únie.











Zdroj: https://www.consilium.europa.eu/sk/schuman-declaration