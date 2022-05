Deň Európy si pripomíname v duchu hesla Tvoríme budúcnosť spoločne

Bratislava 8. mája (TASR) - V čase, keď svet čelí obrovským výzvam, od klimatickej a environmentálnej krízy cez pandémiu až po vojenskú agresiu Ruska proti Ukrajine, si obyvatelia starého kontinentu pripomínajú 9. máj ako Deň Európy. I preto v tomto období ešte viac vystupujú do popredia hodnoty, na ktorých bola Európska únia vybudovaná, ako sú solidarita, jednota, mier.



Základy európskej integrácie položil svojim prejavom francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman. Stalo sa tak 9. mája 1950, keď vo svojom vystúpení navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Súčasne vyzval Francúzsko, Nemecko i ďalšie európske štáty, aby združili úsilie pri spoločnej ťažbe uhlia a výrobe ocele, keď navrhol vytvoriť Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO). Jeho prejav vošiel do dejín ako Schumanova deklarácia, pričom tento dokument sa považuje za "rodný list" EÚ.



Zmluvu o založení ESUO podpísalo 18. apríla 1951 v Paríži šesť krajín - Francúzsko, Nemecká spolková republika, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Dohoda vstúpila do platnosti 23. júla 1962, čím vzniklo prvé z celého radu európskych spoločenstiev, ktoré sa postupne pretavili do dnešnej podoby Európskej únie (EÚ).



Za oficiálny Deň Európy bol 9. máj vyhlásený v roku 1985 na vrcholnej schôdzke predstaviteľov EÚ v Miláne. Pri tejto príležitosti organizujú inštitúcie EÚ celý rad aktivít, rovnako je to aj v členských krajinách Únie.



Na Slovensku sa začali oslavy Dňa Európy už v predstihu v piatok (6. 5.). Napríklad celodenné podujatie v Košiciach sa nieslo v duchu sloganu Tvoríme budúcnosť spoločne a na Festivale letectva v Piešťanoch vznikla Zóna Európy. V Bratislave sa budú oslavy symbolických narodenín Európskej únie konať v pondelok (9. 5.) v Starej tržnici, ktoré rovnako ako v Košiciach spoluorganizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.



Deň Európy si tento rok pripomíname len krátko potom, ako dosiahlo Slovensko 1. mája v Európskej únii plnoletosť a oslávilo 18. výročie svojho vstupu do EÚ.



Z nedávno (v apríli 2022) zverejnených výsledkov Eurobarometra vyplýva, že 73 % Slovákov vníma Európsku úniu pozitívne. Za najväčší prínos členstva v EÚ považujú obyvatelia Slovenska dlhodobo voľný pohyb osôb, tovarov a služieb, mier medzi členskými štátmi a spoločnú menu - euro.



