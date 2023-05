Deň Jeruzalema sprevádzajú potýčky medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi

Jeruzalem 19. mája (TASR) — Izraelská polícia v piatok v Jeruzaleme zasiahla proti palestínskym a izraelským výtržníkom, ktorí po sebe hádzali kamene a iné predmety. K incidentu došlo v čase, keď Izraelčania pokračujú v oslavách Dňa Jeruzalema, ktorým si pripomínajú zjednotenie východnej a západnej časti tohto mesta počas šesťdňovej vojny v roku 1967.



Ako informoval denník The Times of Israel (TOI), piatkové incidenty sa odohrali pri Levej bráne na vstupe do Starého mesta. Izraelská polícia skupiny výtržníkov oddelila, pričom pri zásahu použila obvyklé metódy na rozohnanie davu.



K výtržnostiam došlo deň po štvrtkovom kontroverznom vlajkovom pochode izraelských nacionalistov cez moslimskú štvrť Jeruzalema. V noci zo štvrtka na piatok bolo pri incidentoch v celom Jeruzaleme zatknutých osem podozrivých osôb z oboch táborov.



Vlajkový pochod je v Izraeli vnímaný ako pripomienka zjednotenia Jeruzalema. V posledných rokoch je však často poznačený nenávistnými prejavmi a násilím zo strany krajne pravicových židovských účastníkov voči Palestínčanom a ich majetku.



Aj na tohtoročnom pochode opäť došlo k skandovaniu rasistických sloganov a potýčkam s palestínskymi obyvateľmi, keď sa účastníci vlajkového pochodu — prevažne tínedžeri a náboženskí nacionalisti — vydali na cestu moslimskou štvrťou Starého mesta.



Izraelská polícia uviedla, že do 16.00 h miestneho času, teda ešte pred oficiálnym začiatkom štvrtkového zhromaždenia, zatkla desať ľudí vrátane niekoľkých ľavicových aktivistov, ktorí dočasne zablokovali diaľnicu na Západnom brehu, čím sa snažili zabrániť židovským osadníkom v účasti na pochode.



Niekoľko ďalších ľudí bolo zadržaných za provokovanie Palestínčanov, uviedla polícia.



Napriek niekoľkým desiatkam prípadov násilia a obťažovania zo strany židovských účastníkov a vyhrážkam skupín palestínskych radikálov z pásma Gazy pred pochodom sa podujatie a následné zhromaždenie jeho účastníkov podarilo ukončiť bez väčších incidentov, konštatoval TOI.



Pred dvoma rokmi v čase konania pochodu radikálne hnutie Hamas vypálilo na Jeruzalem z pásma Gazy raketovú salvu, čo viedlo k 11 dní trvajúcej vojne medzi oboma stranami.