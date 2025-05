Deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj vyhlásila OSN v roku 2002

New York/Paríž/Bratislava 21. mája (TASR) - Viac než dve desaťročia pripadá v kalendári 21. máj Svetovému dňu kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) ho vyhlásilo v decembri 2002, čiže rok po tom, ako účastníci 31. zasadania Generálnej konferencie UNESCO prijali 2. novembra 2001 Všeobecnú deklaráciu o kultúrnej rozmanitosti. Tento deň sa všeobecne vníma ako príležitosť na to, aby sa ľudia na celom svete hlbšie zamysleli nad hodnotami kultúrnej rozmanitosti a lepšie ich pochopili.



„Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj, ktorý sa koná každý rok 21. mája, oslavuje nielen bohatstvo svetových kultúr, ale aj zásadnú úlohu medzikultúrneho dialógu pri dosahovaní mieru a trvalo udržateľného rozvoja,“ píše sa na webovej stránke UNESCO.



Tento deň je príležitosťou podporiť záujem o iné kultúry, o vzájomný dialóg i harmóniu a ponúka možnosť dozvedieť sa viac o význame kultúrnej rozmanitosti. To všetko je impulzom na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí a aktivít, rozvoj cestovného ruchu a ochranu kultúrneho dedičstva.



„Tri štvrtiny najväčších svetových konfliktov majú kultúrny rozmer. Preklenutie priepasti medzi kultúrami je naliehavé a nevyhnutné pre mier, stabilitu a rozvoj,“ zdôrazňuje OSN. Podľa údajov UNESCO je kultúrny a kreatívny sektor jedným z najsilnejších motorov rozvoja na celom svete. Vytvára vyše 48 miliónov pracovných miest, z ktorých takmer polovicu zastávajú ženy. Je to tiež sektor, ktorý zamestnáva a poskytuje príležitosti najväčšiemu počtu mladých ľudí mladších ako 30 rokov.



V súvislosti so Svetovým dňom kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj kladie UNESCO dôraz aj na zápas proti nevyváženosti v oblasti výmen kultúrnych tovarov, ďalej na zachovanie najzraniteľnejších kultúr, na nevyhnutnosť realizovania kultúrnej politiky a štrukturálnych opatrení v rozvojových krajinách, pričom veľká pozornosť by sa mala venovať kultúrnej politike tiež na národnej úrovni.



Kultúrny a kreatívny sektor však stále nemá miesto, ktoré by si zaslúžil, a to tak vo verejnej politike, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce. V snahe zmeniť to, zišli sa v septembri 2022 v Mexiku delegácie zo 150 štátov na konferencii nazvanej Mondiacult 2022. Za posledných 40 rokov išlo o vôbec najväčšiu svetovú konferenciu venovanú kultúre. Jej účastníci jednomyseľne prijali historickú Deklaráciu kultúry, ktorá potvrdzovala kultúru ako „globálny verejný statok“ a vyzývala, aby bola začlenená ako samostatný cieľ do rozvojovej agendy po roku 2030.



Po troch rokoch sa konferencia UNESCO o kultúrnych politikách a trvalo udržateľnom rozvoji - Mondiacult - zíde tento rok na prelome septembra a októbra. Počas troch dní, od 29. septembra do 1. októbra, bude Barcelona hostiť zástupcov 194 členských štátov UNESCO, aby vytvorili globálny program pre kultúru a nadviazali na ciele stanovené na tomto ´kultúrnom samite´, ktorý sa konal v Mexiku. V Barcelone sa bude napríklad diskutovať o kultúrnej politike, kultúre v digitálnej ére, o kultúre a umelej inteligencii, ďalej o integrácii kultúry do vzdelania a o kultúre mieru.











