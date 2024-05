Deň nezávislosti v Izraeli zatienila vojna v Pásme Gazy

Tel Aviv 14. mája (TASR) - Izrael si v utorok pripomína 76. výročie vyhlásenia svojej nezávislosti. Sviatok známy aj ako Jom ha-Acmaut má však tento rok pochmúrnu atmosféru pre pokračujúcu vojnu v Pásme Gazy i pre obavy o osud rukojemníkov, ktorých v tejto enkláve zadržiavajú radikáli z palestínskeho militantného hnutia Hamas.



Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), pred sídlom izraelského prezidenta v Jeruzaleme bolo aj preto vystavených 132 žltých tričiek reprezentujúcich 132 rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Prezidentská kancelária vo svojom vyhlásení vysvetlila, že každý, kto tam príde, "bude takto chcieť vedieť viac o ľuďoch, ktorí sa za týmito menami skrývajú".



Izraelský prezident Jicchak Herzog v príhovore na vyznamenávaní 120 vojakov izraelskej armády povedal, že tohtoročné oslavy Dňa nezávislosti sú zmiešané so smútkom a bolesťou. Zopakoval, že "niet väčšieho prikázania, ako vykúpiť zajatcov". Prisľúbil, že "nebudeme odpočívať ani mlčať, kým naši synovia a dcéry neprekročia naše hranice".



Agentúra Reuters informovala, že obvyklé ohňostroje či leteckú prehliadku zrušili a tradičnú ceremóniu zapálenia fakieľ na národnom cintoríne na Herzlovej hore v Jeruzaleme nahrali pre televíziu vopred. Opoziční poslanci tento krok odsúdili ako pokus o potlačenie protestov proti premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, ktorý býva terčom kritiky za to, že nedosiahol oslobodenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy.



V predvečer Dňa nezávislosti sa v Izraeli konali obrady k Dňu spomienky na padlých vojakov a obete terorizmu (Jom ha-Zikaron), ale aj viaceré zhromaždenia, ktorých účastníci žiadali vládu o aktívnejší prístup v snahách o oslobodenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.



Vojna v Pásme Gazy sa začala, keď palestínski ozbrojenci napojení na Hamas vtrhli 7. októbra 2023 do pohraničných komunít v južnom Izraeli, pričom tam podľa izraelských zdrojov zabili 1200 ľudí a viac ako 250 ďalších zajali ako rukojemníkov.



V bojoch v Pásme Gazy odvtedy zahynulo ďalších 273 izraelských vojakov. Vojenské operácie tam však podľa zdrojov Hamasu pripravili o život aj viac ako 35.000 Palestínčanov, prevažne civilistov.