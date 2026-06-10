< sekcia Zahraničie
Deň po násilných protestoch sa sudánsky útočník postaví pred súd
Politici z oboch zložiek severoírskej vlády násilie odsúdili.
Autor TASR
Belfast 10. júna (TASR) - V severoírskom Belfaste by sa mal v stredu pred súd postaviť 30-ročný Sudánec. Obvinený je z pokusu o vraždu 40-ročného muža, ktorého v pondelok vážne zranil nožom. Správy o útoku vyvolali v utorok násilné protiimigračné protesty na niekoľkých miestach v Severom Írsku. TASR o tom píše podľa agentúr AP, Reuters a denníka Guardian.
V reakcii na útok vyšli do ulíc Belfastu a ďalších severoírskych miest stovky maskovaných demonštrantov, ktorí útočili na políciu, podpaľovali vozidlá, koše, ale aj domy, v ktorých podľa nich bývali prisťahovalci. Hasiči museli z horiacich domov zachrániť niekoľko ľudí. BBC informovala, že asi stovka mužov tiež vykopla dvere a rozbila okná domov na jednej z ulíc vo východnom Belfaste.
Politici z oboch zložiek severoírskej vlády násilie odsúdili. Prvá ministerka Michelle O’Neillová z írskej nacionalistickej strany Sinn Féin to označila za „gangsterské vyčíňanie“. Jej zástupkyňa Emma Little-Pengellyová z probritskej Demokratickej unionistickej strany uviedla, že „vybíjať si frustráciu zo zločinov jednej osoby na tých, ktorí s tým nemali nič spoločné, je absolútne nesprávne“.
Pondelkový útok Sudánca, ktorý v Severnom Írsku požiadal o azyl, nahrali svedkovia. Videozáznam zachytáva útočníka sediaceho obkročmo na inom mužovi ležiacom na zemi, ako ho opakovane bodá. Okoloidúci zasiahli a snažili sa útok zastaviť. Polícia dorazila na miesto o niekoľko minút a útočníka zadržala. Obeť útoku hospitalizovali s vážnymi poraneniami. Po zverejnení záberov začali viaceré osobnosti britskej krajne pravicovej scény vyzývať na protesty.
Útočníka v utorok večer obvinili z pokusu o vraždu, držby bodného alebo sečného predmetu na verejnom mieste a vyhrážania sa smrťou. V stredu má predstúpiť pred belfastský súd.
V Británii panuje napätie od minulotýždňovej vraždy 18-ročného študenta mužom sikhského pôvodu. Ukázalo sa totiž, že útočník klamal policajtom, že bol obeťou rasového útoku. V dôsledku toho policajti študenta spútali, aj keď bol smrteľne zranený.
V reakcii na útok vyšli do ulíc Belfastu a ďalších severoírskych miest stovky maskovaných demonštrantov, ktorí útočili na políciu, podpaľovali vozidlá, koše, ale aj domy, v ktorých podľa nich bývali prisťahovalci. Hasiči museli z horiacich domov zachrániť niekoľko ľudí. BBC informovala, že asi stovka mužov tiež vykopla dvere a rozbila okná domov na jednej z ulíc vo východnom Belfaste.
Politici z oboch zložiek severoírskej vlády násilie odsúdili. Prvá ministerka Michelle O’Neillová z írskej nacionalistickej strany Sinn Féin to označila za „gangsterské vyčíňanie“. Jej zástupkyňa Emma Little-Pengellyová z probritskej Demokratickej unionistickej strany uviedla, že „vybíjať si frustráciu zo zločinov jednej osoby na tých, ktorí s tým nemali nič spoločné, je absolútne nesprávne“.
Pondelkový útok Sudánca, ktorý v Severnom Írsku požiadal o azyl, nahrali svedkovia. Videozáznam zachytáva útočníka sediaceho obkročmo na inom mužovi ležiacom na zemi, ako ho opakovane bodá. Okoloidúci zasiahli a snažili sa útok zastaviť. Polícia dorazila na miesto o niekoľko minút a útočníka zadržala. Obeť útoku hospitalizovali s vážnymi poraneniami. Po zverejnení záberov začali viaceré osobnosti britskej krajne pravicovej scény vyzývať na protesty.
Útočníka v utorok večer obvinili z pokusu o vraždu, držby bodného alebo sečného predmetu na verejnom mieste a vyhrážania sa smrťou. V stredu má predstúpiť pred belfastský súd.
V Británii panuje napätie od minulotýždňovej vraždy 18-ročného študenta mužom sikhského pôvodu. Ukázalo sa totiž, že útočník klamal policajtom, že bol obeťou rasového útoku. V dôsledku toho policajti študenta spútali, aj keď bol smrteľne zranený.