Deň po rozsiahlych protestoch sa v USA konala vojenská prehliadka

Washington 15. júna (TASR) - V sobotu sa v uliciach Washingtonu uskutočnila dlho očakávaná vojenská prehliadka prezidenta USA Donalda Trumpa. Oslavy 250. výročia vzniku americkej armády prišli v čase, keď sa v krajine konajú rozsiahle protesty. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry Reuters.



Niekoľko hodín pred začiatkom prehliadky v uliciach New Yorku, Chicaga i Los Angeles prebiehali státisíce pochodov a zhromaždení amerických občanov, ktorí protestovali proti rozhodnutiam Trumpovej vlády. Došlo k tomu po týždni napätia v Los Angeles, kde demonštrácie proti raziám zacieleným na imigrantov viedli k povolaniu jednotiek Národnej gardy a príslušníkov námornej pechoty.



Sprievod sa uskutočnil v deň Trampových 79. narodeniny a začal skôr, ako sa očakávalo, pre nepriaznivé predpovede počasia v oblasti Washingtonu.



Americká armáda priviezla do mesta takmer 7000 vojakov spolu so 150 vozidlami. Medzi nimi bolo viac ako 25 tankov typu M1 Abrams, 28 obrnených bojových vozidiel Stryker, štyri samohybné húfnice Paladin a ďalšie delostrelectvo. „Každá iná krajina oslavuje svoje víťazstvá, je načase, aby Amerika urobila to isté,“ povedal Trump davu. Pozdĺž trasy sa zoradili tisíce divákov a prezident sledoval priebeh z vyvýšenej tribúny za nepriestrelným sklom.



Na prehliadke sa zúčastnili aj viacerí odporcovia prezidenta, ktorí niesli protestné transparenty. Niektorých demonštrantov od návštevníkov oddelila polícia.



Prehliadka sledovala históriu armády od jej založenia počas vojny za nezávislosť až po súčasnosť. Trump počas nej poväčšine stál a salutoval vojakom, ktorí pochodovali okolo.



Situácia v Los Angeles medzitým zostávala aj naďalej napätá. Približne hodinu pred zákazom vychádzania v centre mesta policajti na koňoch agresívne potláčali demonštrácie. Používali pri tom napríklad slzotvorný plyn či zábleskové granáty, píše Reuters. V dôsledku toho veľké skupiny ľudí utiekli. Podľa slov polície protestujúci strieľali na ich jednotky zábavnú pyrotechniku a hádzali kamene či fľaše.



Odporcovia Trumpovej vlády naplánovali takmer 2000 demonštrácií po celej krajine počas pochodov. Mnohé z nich sa zamerali na heslo „Žiadni králi“, ktoré odkazovalo na to, že žiadny jednotlivec nie je nad zákonom.