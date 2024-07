Deň populácie zamerala OSN na ukončenie nerovností v sexuálnom zdraví

New York/Bratislava 10. júla (TASR) - Na ukončenie nerovností v sexuálnom a reprodukčnom zdraví je zameraný tohtoročný Svetový deň populácie (World Population Day), ktorý pripadá na 11. júla. Tento deň bol vyhlásený v roku 1989 Populačným fondom Organizácie Spojených národov (OSN) ako spomienka na rok 1987, kedy počet obyvateľov na Zemi dosiahol 5 miliárd a zároveň upozorňuje na rýchly rast populácie na svete.



Podľa Populačného fondu OSN viac ako 40 percent žien na celom svete nemôže robiť rozhodnutia o vlastnom sexuálnom a reprodukčnom zdraví a reprodukčných právach. Každé dve minúty zomiera žena v dôsledku komplikácií počas tehotenstva alebo pôrodu, pričom v konfliktných situáciách je počet úmrtí ešte vyšší. Takmer tretina žien zažila násilie zo strany intímneho partnera, nepartnerské sexuálne násilie alebo oboje.



Ženy a dievčatá, ktoré sú chudobné, patria k etnickým, rasovým a domorodým menšinovým skupinám alebo sú uväznené v konfliktných prostrediach, majú väčšiu pravdepodobnosť úmrtia v dôsledku nedostatočného prístupu k včasnej zdravotnej starostlivosti. Správa Populačného fondu OSN vyzýva na odstránenie nespravodlivých a diskriminačných štruktúr, ktoré bránia miliónom ľudí plne si uplatniť svoje práva.



Za posledné tri desaťročia spoločnosti na celom svete dosiahli pokrok v zlepšovaní zhromažďovania, analýzy a používania údajov o populácii. Nové údaje o populácii, rozdelené podľa veku, etnickej príslušnosti, pohlavia a iných faktorov teraz presnejšie odrážajú rozmanitosť našich spoločností.



Tento pokrok v zbere dát výrazne zlepšil poskytovanie zdravotnej starostlivosti na celom svete, čo viedlo k podstatnému zlepšeniu sexuálneho a reprodukčného zdravia. Najviac marginalizované komunity sú však naďalej nedostatočne zastúpené v údajoch či dátach.



"Svetový deň populácie môže preto poslúžiť aj na to, aby sme sa spýtali, kto je stále nezarátaný, aby sme nikoho nenechali pozadu. Je to chvíľa pre nás všetkých, aby sme zabezpečili, že naše dátové systémy zachytia celú škálu ľudskej rozmanitosti. Keď dáta a iné systémy fungujú pre tých na okraji, fungujú pre všetkých," píše OSN na svojej webovej stránke.



Trvalo státisíce rokov, kým sa svetová populácia rozrástla na jednu miliardu – potom za ďalších približne 200 rokov vzrástla sedemnásobne. V roku 2011 dosiahla svetová populácia hranicu sedem miliárd, v roku 2021 je to takmer 7,9 miliardy. Očakáva sa, že v roku 2030 vzrastie na približne 8,5 miliardy, v roku 2050 na 9,7 miliardy a v roku 2100 na 10,9 miliardy.