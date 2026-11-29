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Deň solidarity s Palestínčanmi pripomína nevyriešenú otázku štátov
Jeho vyhláseniu predchádzalo prijatie rezolúcie OSN 181 (II) v roku 1947, známej ako rezolúcia o rozdelení Palestíny.
Autor TASR
New York 28. novembra (TASR) - Medzinárodný deň solidarity s palestínskym ľudom pripadá na 29. novembra. Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) ho vyhlásilo 2. decembra 1977 a jeho dátum odkazuje na rezolúciu o rozdelení Palestíny prijatej 29. novembra 1947.
Aj po desaťročiach tak deň pripomína nielen historické rozhodnutie medzinárodného spoločenstva, ale aj skutočnosť, že otázka palestínskej štátnosti, bezpečnosti a politického usporiadania regiónu zostáva stále nevyriešená.
Jeho vyhláseniu predchádzalo prijatie rezolúcie OSN 181 (II) v roku 1947, známej ako rezolúcia o rozdelení Palestíny, ktorá predpokladala vznik arabského a židovského štátu a osobitný medzinárodný režim pre Jeruzalem. Plán sa v navrhovanej podobe neuskutočnil. V roku 1948 vznikol Izrael, ale palestínsky arabský štát nie. Otázka hraníc, utečencov, Jeruzalema a politických práv Palestínčanov zostala predmetom ďalších rokovaní a rezolúcií OSN.
OSN v rámci tohto medzinárodného dňa zdôrazňuje najmä právo Palestínčanov na sebaurčenie, národnú nezávislosť a zvrchovanosť, ako aj otázku utečencov. Podľa odhadu Palestínskeho ústredného štatistického úradu koncom minulého roka žilo na svete približne 15,5 milióna Palestínčanov, na samotných palestínskych územiach niečo viac ako 5,5 milióna ľudí.
V septembri tohto roka palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo vystúpení na VZ OSN uviedol, že štát Palestína uznáva 160 krajín zo 193 členských štátov OSN. Údaj sa týka bilaterálneho uznania a neznamená samotné členstvo. Palestína má od novembra 2012 štatút nečlenského pozorovateľského štátu OSN. O plné členstvo požiadala, ale jeho získanie si vyžaduje odporúčanie Bezpečnostnej rady a následné rozhodnutie VZ OSN.
Palestína je od roku 2011 členom Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO), v tejto medzinárodnej organizácii má postavenie členského štátu.
Medzi dôležité rozhodnutia posledných rokov patrí rezolúcia VZ OSN zo septembra 2024, ktorá požadovala ukončenie izraelskej prítomnosti na okupovanom palestínskom území v lehote 12 mesiacov.
V septembri 2025 zhromaždenie podporilo politické vyhlásenie k dvojštátnemu riešeniu a v septembri tohto roka prijalo rezolúciu, ktorou umožnilo delegácii štátu Palestína zúčastniť sa na všeobecnej rozprave VZ OSN prednahratým vystúpením.
Tohtoročná pripomienka dňa solidarity prichádza viac než rok po uzatvorení prímeria v Pásme Gazy. Podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) však humanitárna situácia zostáva krehká. V správe z 18. novembra OCHA uviedol, že medzi 10. a 16. novembrom pokračovali izraelské letecké útoky, streľba a ostreľovanie obývaných oblastí.
Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré OCHA cituje, bolo v tomto období hlásených 38 úmrtí a 144 zranení. Od dohody o prímerí z októbra 2025 tak celkový počet hlásených obetí dosiahol 1650 mŕtvych a 5975 zranených.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) od októbra 2023 do 16. novembra 2026 zaznamenala v Pásme Gazy 1056 útokov na zdravotnú starostlivosť. Podľa WHO pri nich zahynulo 1010 ľudí a 1725 bolo zranených.
Situáciu zhoršili aj dažde a záplavy, ktoré od 6. do 8. novembra zasiahli podľa predbežných odhadov približne 46.000 domácností, teda okolo 226.000 ľudí. Poškodili viac ako 40.000 prístreškov. OCHA zároveň uviedol, že od začiatku roka 2026 bolo na Západnom brehu v dôsledku búrania, násilia osadníkov, obmedzení pohybu a nútených vysťahovaní vysídlených viac ako 5150 Palestínčanov.
Koordináciu pomoci v Pásme zabezpečujú agentúry OSN spolu s humanitárnymi partnermi. OCHA monitoruje potreby a prístup k obyvateľstvu, WHO zdravotné riziká a útoky na zdravotnú starostlivosť a Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) poskytuje služby palestínskym utečencom vrátane vzdelávania, zdravotnej a sociálnej podpory. Výbor OSN pre výkon neodňateľných práv palestínskeho ľudu organizuje pri príležitosti dňa osobitné zasadnutie a kultúrne či informačné podujatia.
Oficiálny program OSN na rok 2026 uvádza, že pripomenutie má obnoviť záväzok členských štátov k palestínskemu ľudu a k spravodlivému a trvalému mieru. OSN pritom upozorňuje, že humanitárna pomoc sama osebe nemôže nahradiť politické riešenie. To má podľa dlhodobého rámca organizácie viesť k dvom štátom, Izraelu a Palestíne, ktoré by žili vedľa seba v mieri a bezpečnosti v hraniciach uznaných medzinárodným právom.
Pozícia OSN je predmetom politických sporov a jej rezolúcie nemajú všetky rovnakú právnu povahu ani rovnaký mechanizmus vykonateľnosti. Početné medzinárodné uznania ani dlhoročná činnosť OSN zatiaľ nevytvorili konečné politické usporiadanie. Medzinárodný deň solidarity s palestínskym ľudom preto zostáva pripomienkou nevyriešenej otázky a potreby riešenia, ktoré by zohľadnilo bezpečnosť oboch národov a pravidlá medzinárodného práva.
Zdroje:
https://www.un.org/en/observances/international-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
https://www.pcbs.gov.ps/en/post-details/?postId=23319
https://www.unesco.org/en/countries/ps
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-report-18-november-2026
https://www.who.int/emergencies/situations/conflict-in-israel-and-oPt
Aj po desaťročiach tak deň pripomína nielen historické rozhodnutie medzinárodného spoločenstva, ale aj skutočnosť, že otázka palestínskej štátnosti, bezpečnosti a politického usporiadania regiónu zostáva stále nevyriešená.
Jeho vyhláseniu predchádzalo prijatie rezolúcie OSN 181 (II) v roku 1947, známej ako rezolúcia o rozdelení Palestíny, ktorá predpokladala vznik arabského a židovského štátu a osobitný medzinárodný režim pre Jeruzalem. Plán sa v navrhovanej podobe neuskutočnil. V roku 1948 vznikol Izrael, ale palestínsky arabský štát nie. Otázka hraníc, utečencov, Jeruzalema a politických práv Palestínčanov zostala predmetom ďalších rokovaní a rezolúcií OSN.
OSN v rámci tohto medzinárodného dňa zdôrazňuje najmä právo Palestínčanov na sebaurčenie, národnú nezávislosť a zvrchovanosť, ako aj otázku utečencov. Podľa odhadu Palestínskeho ústredného štatistického úradu koncom minulého roka žilo na svete približne 15,5 milióna Palestínčanov, na samotných palestínskych územiach niečo viac ako 5,5 milióna ľudí.
V septembri tohto roka palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo vystúpení na VZ OSN uviedol, že štát Palestína uznáva 160 krajín zo 193 členských štátov OSN. Údaj sa týka bilaterálneho uznania a neznamená samotné členstvo. Palestína má od novembra 2012 štatút nečlenského pozorovateľského štátu OSN. O plné členstvo požiadala, ale jeho získanie si vyžaduje odporúčanie Bezpečnostnej rady a následné rozhodnutie VZ OSN.
Palestína je od roku 2011 členom Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO), v tejto medzinárodnej organizácii má postavenie členského štátu.
Medzi dôležité rozhodnutia posledných rokov patrí rezolúcia VZ OSN zo septembra 2024, ktorá požadovala ukončenie izraelskej prítomnosti na okupovanom palestínskom území v lehote 12 mesiacov.
V septembri 2025 zhromaždenie podporilo politické vyhlásenie k dvojštátnemu riešeniu a v septembri tohto roka prijalo rezolúciu, ktorou umožnilo delegácii štátu Palestína zúčastniť sa na všeobecnej rozprave VZ OSN prednahratým vystúpením.
Tohtoročná pripomienka dňa solidarity prichádza viac než rok po uzatvorení prímeria v Pásme Gazy. Podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) však humanitárna situácia zostáva krehká. V správe z 18. novembra OCHA uviedol, že medzi 10. a 16. novembrom pokračovali izraelské letecké útoky, streľba a ostreľovanie obývaných oblastí.
Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré OCHA cituje, bolo v tomto období hlásených 38 úmrtí a 144 zranení. Od dohody o prímerí z októbra 2025 tak celkový počet hlásených obetí dosiahol 1650 mŕtvych a 5975 zranených.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) od októbra 2023 do 16. novembra 2026 zaznamenala v Pásme Gazy 1056 útokov na zdravotnú starostlivosť. Podľa WHO pri nich zahynulo 1010 ľudí a 1725 bolo zranených.
Situáciu zhoršili aj dažde a záplavy, ktoré od 6. do 8. novembra zasiahli podľa predbežných odhadov približne 46.000 domácností, teda okolo 226.000 ľudí. Poškodili viac ako 40.000 prístreškov. OCHA zároveň uviedol, že od začiatku roka 2026 bolo na Západnom brehu v dôsledku búrania, násilia osadníkov, obmedzení pohybu a nútených vysťahovaní vysídlených viac ako 5150 Palestínčanov.
Koordináciu pomoci v Pásme zabezpečujú agentúry OSN spolu s humanitárnymi partnermi. OCHA monitoruje potreby a prístup k obyvateľstvu, WHO zdravotné riziká a útoky na zdravotnú starostlivosť a Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) poskytuje služby palestínskym utečencom vrátane vzdelávania, zdravotnej a sociálnej podpory. Výbor OSN pre výkon neodňateľných práv palestínskeho ľudu organizuje pri príležitosti dňa osobitné zasadnutie a kultúrne či informačné podujatia.
Oficiálny program OSN na rok 2026 uvádza, že pripomenutie má obnoviť záväzok členských štátov k palestínskemu ľudu a k spravodlivému a trvalému mieru. OSN pritom upozorňuje, že humanitárna pomoc sama osebe nemôže nahradiť politické riešenie. To má podľa dlhodobého rámca organizácie viesť k dvom štátom, Izraelu a Palestíne, ktoré by žili vedľa seba v mieri a bezpečnosti v hraniciach uznaných medzinárodným právom.
Pozícia OSN je predmetom politických sporov a jej rezolúcie nemajú všetky rovnakú právnu povahu ani rovnaký mechanizmus vykonateľnosti. Početné medzinárodné uznania ani dlhoročná činnosť OSN zatiaľ nevytvorili konečné politické usporiadanie. Medzinárodný deň solidarity s palestínskym ľudom preto zostáva pripomienkou nevyriešenej otázky a potreby riešenia, ktoré by zohľadnilo bezpečnosť oboch národov a pravidlá medzinárodného práva.
Zdroje:
https://www.un.org/en/observances/international-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
https://www.pcbs.gov.ps/en/post-details/?postId=23319
https://www.unesco.org/en/countries/ps
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-report-18-november-2026
https://www.who.int/emergencies/situations/conflict-in-israel-and-oPt