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Deň vďakyvzdania 2026 pripadá na 26. novembra, nasleduje Čierny piatok
Prezident krajiny a aj niektorí guvernéri "omilostia" jedného až dvoch moriakov.
Autor TASR
Washington 25. novembra (TASR) - Hoci má štvrtý novembrový štvrtok každoročne celosvetový rámec, centrum diania je odveký v USA. Pre mnohých Američanov predstavuje vrchol roka, pre všetkých však aspoň nejakú formu príjemných očakávaní. V tento deň sa rodiny stretávajú v čo možno najširšom kruhu a trávia príjemné večery za spoločným stolom.
Tento rok Deň vďakyvzdania (Thanksgiving Day) pripadá na 26. novembra. Prezident krajiny a aj niektorí guvernéri "omilostia" jedného až dvoch moriakov. Tí tak prežijú masové zabíjanie, keďže hojná hostina sa stala tradičnou súčasťou tohto sviatku a viac ako 90 percent Američanov si v tento deň dopraje túto pečenú pochúťku. Vždy to tak nebolo, pretože kedysi sa moriak považoval za vzácnu a drahú potravu. Okrem hlavného chodu, prevažne so zemiakovou kašou, sa na prestretom stole podávajú aj ďalšie dobroty ako brusnicová omáčka, či tekvicový koláč.
Pre väčšiu časť obyvateľov USA sa sviatok vďakyvzdania spája práve najviac s rodinným stolom, na ktorom sa podávajú pokrmy na slávnostnú príležitosť. Nejde však len o pôžitkárstvo, na večeru sa schádza širší okruh blízkych a niekedy pozývajú aj priateľov, ktorí sa nemajú ku komu pridať. Takto strávia spoločné chvíle často po dlhom čase. Pre mnohých sviatok zostal spôsobom, ako vyjadriť vďačnosť za úrodu, za rodinu, zdravie, či šťastné okolnosti života. Ďalšie bežné tradície Dňa vďakyvzdania v USA sú dobrovoľnícke aktivity ako darovanie potravín či pomoc s útulkami a ľuďom v núdzi.
Deň vďakyvzdania má pôvod v prvej polovici 17. storočia. V roku 1620 priplávala k brehom Severnej Ameriky loď Mayflower s viac ako stovkou anglických puritánskych vysťahovalcov. Zakrátko ich v novej domovine takmer vyhubila extrémna zima, ale asi polovicu z nich sa podarilo domorodým Indiánom zachrániť. Prisťahovalcom pomohli postaviť sa na nohy a rozbehnúť pestovanie kukurice. Na jeseň 1621 prišli prvé plody ich driny a slávnosť úrody sa považuje za historicky prvý Deň vďakyvzdania, vtedy ešte bez tohto názvu.
Tradícia vzdávania vďaky dlho nemala charakter národného sviatku. Až prezident Abraham Lincoln ho ako Deň vďakyvzdania vyhlásil za oficiálny národný sviatok v roku 1863. V roku 1939 Franklin D. Roosevelt stanovil Deň vďakyvzdania pevne na štvrtý štvrtok v novembri. O dva roky neskôr Kongres na jeho podnet ustanovil Thanksgiving Day ako federálny sviatok USA.
Roosevelt vtedy reagoval na doznievanie hospodárskej krízy a jeho zámerom bolo vytvoriť viac dní na nakupovanie pred Vianocami a podporiť ekonomiku. Postupne sa pridával nákupný ošiaľ s názvom Čierny piatok (Black Friday) ktorý sa rozvinul do dnešnej, často bláznivej podoby.
Čierny piatok ako začiatok predvianočnej nákupnej horúčky v podobných formátoch zachvátil aj iné časti sveta, nevynímajúc Európu. Väčšina obchodov, na čele s reťazcami, ponúka vysokopercentné výpredaje. V USA tento deň nie je oficiálny sviatok, ale veľká časť štátov má tzv. "Deň po Dni vďakyvzdania", garantujúci voľno štátnym zamestnancom. Pristupujú k tomu aj súkromné firmy v rámci benefitov, inde si ľudia berú dovolenky na predĺženie víkendu. Okrem nákupov sú v týchto dňoch na programe rodinné návštevy a výlety. Hromadná doprava funguje sviatočne a osobné autá sa ocitajú v kolónach.
K sviatku vďakyvzdania tradične patrí šport, predovšetkým americký futbal. Ale aj v Európe zbystria fanúšikovia pozornosť, na druhý deň sa hrá NHL veľmi skoro popoludní, keďže veľmi veľa ľudí v USA nejde do zamestnania. Zápasy sa tým pádom dajú na starom kontinente pozerať večer, čo štandardne býva iba cez víkendy. V deň po vďakyvzdaní je však ponuka oveľa širšia, tento rok je to 11 zápasov s úvodným buly do 22.00 SEČ.
O 19.00 je aj zápas so zaujímavým slovacikovým nábojom, keďže obranca Šimon Nemec (Calgary) sa predstaví v hale New Jersey, teda na ľade klubu, ktorý ho draftoval a v ktorého drese odohral prvé tri sezóny. Spolu s ním hrá v tíme Flames aj Martin Pospíšil. O 21.00, resp. 22.00 sa začínajú aj zápasy s Daliborom Dvorským, Erikom Černákom a Martinom Fehérvárym.
Tento rok Deň vďakyvzdania (Thanksgiving Day) pripadá na 26. novembra. Prezident krajiny a aj niektorí guvernéri "omilostia" jedného až dvoch moriakov. Tí tak prežijú masové zabíjanie, keďže hojná hostina sa stala tradičnou súčasťou tohto sviatku a viac ako 90 percent Američanov si v tento deň dopraje túto pečenú pochúťku. Vždy to tak nebolo, pretože kedysi sa moriak považoval za vzácnu a drahú potravu. Okrem hlavného chodu, prevažne so zemiakovou kašou, sa na prestretom stole podávajú aj ďalšie dobroty ako brusnicová omáčka, či tekvicový koláč.
Pre väčšiu časť obyvateľov USA sa sviatok vďakyvzdania spája práve najviac s rodinným stolom, na ktorom sa podávajú pokrmy na slávnostnú príležitosť. Nejde však len o pôžitkárstvo, na večeru sa schádza širší okruh blízkych a niekedy pozývajú aj priateľov, ktorí sa nemajú ku komu pridať. Takto strávia spoločné chvíle často po dlhom čase. Pre mnohých sviatok zostal spôsobom, ako vyjadriť vďačnosť za úrodu, za rodinu, zdravie, či šťastné okolnosti života. Ďalšie bežné tradície Dňa vďakyvzdania v USA sú dobrovoľnícke aktivity ako darovanie potravín či pomoc s útulkami a ľuďom v núdzi.
Deň vďakyvzdania má pôvod v prvej polovici 17. storočia. V roku 1620 priplávala k brehom Severnej Ameriky loď Mayflower s viac ako stovkou anglických puritánskych vysťahovalcov. Zakrátko ich v novej domovine takmer vyhubila extrémna zima, ale asi polovicu z nich sa podarilo domorodým Indiánom zachrániť. Prisťahovalcom pomohli postaviť sa na nohy a rozbehnúť pestovanie kukurice. Na jeseň 1621 prišli prvé plody ich driny a slávnosť úrody sa považuje za historicky prvý Deň vďakyvzdania, vtedy ešte bez tohto názvu.
Tradícia vzdávania vďaky dlho nemala charakter národného sviatku. Až prezident Abraham Lincoln ho ako Deň vďakyvzdania vyhlásil za oficiálny národný sviatok v roku 1863. V roku 1939 Franklin D. Roosevelt stanovil Deň vďakyvzdania pevne na štvrtý štvrtok v novembri. O dva roky neskôr Kongres na jeho podnet ustanovil Thanksgiving Day ako federálny sviatok USA.
Roosevelt vtedy reagoval na doznievanie hospodárskej krízy a jeho zámerom bolo vytvoriť viac dní na nakupovanie pred Vianocami a podporiť ekonomiku. Postupne sa pridával nákupný ošiaľ s názvom Čierny piatok (Black Friday) ktorý sa rozvinul do dnešnej, často bláznivej podoby.
Čierny piatok ako začiatok predvianočnej nákupnej horúčky v podobných formátoch zachvátil aj iné časti sveta, nevynímajúc Európu. Väčšina obchodov, na čele s reťazcami, ponúka vysokopercentné výpredaje. V USA tento deň nie je oficiálny sviatok, ale veľká časť štátov má tzv. "Deň po Dni vďakyvzdania", garantujúci voľno štátnym zamestnancom. Pristupujú k tomu aj súkromné firmy v rámci benefitov, inde si ľudia berú dovolenky na predĺženie víkendu. Okrem nákupov sú v týchto dňoch na programe rodinné návštevy a výlety. Hromadná doprava funguje sviatočne a osobné autá sa ocitajú v kolónach.
K sviatku vďakyvzdania tradične patrí šport, predovšetkým americký futbal. Ale aj v Európe zbystria fanúšikovia pozornosť, na druhý deň sa hrá NHL veľmi skoro popoludní, keďže veľmi veľa ľudí v USA nejde do zamestnania. Zápasy sa tým pádom dajú na starom kontinente pozerať večer, čo štandardne býva iba cez víkendy. V deň po vďakyvzdaní je však ponuka oveľa širšia, tento rok je to 11 zápasov s úvodným buly do 22.00 SEČ.
O 19.00 je aj zápas so zaujímavým slovacikovým nábojom, keďže obranca Šimon Nemec (Calgary) sa predstaví v hale New Jersey, teda na ľade klubu, ktorý ho draftoval a v ktorého drese odohral prvé tri sezóny. Spolu s ním hrá v tíme Flames aj Martin Pospíšil. O 21.00, resp. 22.00 sa začínajú aj zápasy s Daliborom Dvorským, Erikom Černákom a Martinom Fehérvárym.