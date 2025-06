Deň verejnej služby OSN sa pripomína od roku 2003

New York/Bratislava 22. júna (TASR) - S cieľom zdôrazniť dôležitosť verejnej služby, poukázať na neoceniteľný prínos inštitúcií a odborníkov v nej pracujúcich, ale aj so zámerom inšpirovať mladú generáciu ku kariére vo verejnom sektore, si svet pripomína Deň verejnej služby Organizácie Spojených národov (OSN). Od roku 2003 patrí tomuto dňu v kalendári 23. jún. Deň verejnej služby OSN vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN rezolúciou z 20. decembra 2002.



„Verejní zamestnanci sú nenápadnými architektmi lepšej budúcnosti. Bez fanfár, často za cenu veľkých osobných obetí, chránia komunity, poskytujú pomoc, ktorá zachraňuje životy, vzdelávajú deti, poskytujú zdravotnú starostlivosť, presadzujú spravodlivosť a udržateľný rozvoj,“ uviedol pri príležitosti tohtoročného Dňa verejnej služby generálny tajomník OSN António Guterres.



Súčasne poukázal na to, že schopný verejný sektor závisí od oddaných a kvalifikovaných verejných zamestnancov. „V čase, keď je verejná služba znevažovaná alebo očierňovaná, je zvlášť dôležité oceniť vášeň a odhodlanie všetkých žien a mužov na celom svete, ktorí sa snažia budovať silnejšie komunity, presadzovať ľudskú dôstojnosť a urýchliť kroky na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja,“ zdôraznil vo svojom posolstve šéf OSN.



Deň verejnej služby OSN vznikol tiež so zámerom prejaviť uznanie významu verejnej služby, podporiť jej profesionalitu, nápaditosť i prínos a motivovať k ďalšiemu rozvoju. OSN udeľuje ocenenie za verejnú službu, ktoré je najprestížnejším medzinárodným uznaním inovátorstva a kvality verejnej služby.



Tento rok sa nesie Deň verejnej služby OSN v duchu hesla „Päť rokov do roku 2030: Urýchlenie poskytovania verejných služieb pre udržateľnú budúcnosť“. To je tiež hlavná téma Fóra OSN pre verejnú službu, ktoré sa uskutoční od 23. do 25. júna 2025 v Samarkande v Uzbekistane. „Keďže na dosiahnutie Cieľov trvalo udržateľného rozvoja zostáva už len päť rokov, urýchlenie opatrení vo verejnej správe a poskytovaní služieb je naliehavejšie ako kedykoľvek predtým,“ podčiarklo OSN.



Sedemnásť Cieľov udržateľného rozvoja, teda rozvoja, ktorý uspokojuje potreby súčasnej generácie bez ohrozenia schopnosti budúcich generácií uspokojovať ich vlastné potreby, prijali jednomyseľne svetoví lídri v roku 2015 na samite OSN. Na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja, malo by sa tak stať do roku 2030, je nevyhnutné zosúladiť tri základné prvky: hospodársky rast, sociálne začlenenie a ochranu životného prostredia. Tie sú navzájom prepojené a všetky zároveň nevyhnutné pre kvalitu života jednotlivcov a spoločností.