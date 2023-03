Deník Bild: Medzi Zelenským a Zalužným sú nezhody o Bachmut

Berlín/Kyjev 6. marca (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a hlavný veliteľ ozbrojených síl generál Valerij Zalužnyj majú rozdielne názory na to, či by sa ukrajinská armáda mala stiahnuť z mesta Bachmut, o ktoré už mesiace zvádza ťažké boje s ruskými silami. TASR o tom informuje na základe správy portálu nemeckej spravodajskej televízie n-tv, odvolávajúcej sa na denník Bild.



Toto mesto v Doneckej oblasti Zelenskyj počas návštevy vlani v decembri vyhlásil za "pevnosť". Napriek silnému odporu ukrajinskej armády hrozí Bachmutu obkľúčenie.



Zalužnyj podľa Bildu už pred niekoľkými týždňami odporučil vláde, aby zvážila stiahnutie jednotiek z Bachmutu. Zdroje v Kyjeve však uviedli, že obrana Bachmutu je správnym rozhodnutím, pretože spôsobuje ruskej armáde značné škody — personálne aj materiálne.



V prípade Zelenského a Zalužného však nejde len o vojenské témy, píše ďalej Bild. Generál sa medzi Ukrajincami teší čoraz väčšej obľube a niektorí ho už považujú za ďalšieho prezidentského kandidáta. Ľudia v okolí Zelenského by v ňom preto mohli vidieť možného súpera.



Väčšina expertov a príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl, ktorých oslovil Bild, zdieľa Zalužného pohľad na bitku o Bachmut. "Na začiatku bol Bachmut pre Rusov pascou, teraz sa stal pascou pre nás. Zabíjame ich v pomere 1:7 — to je z vojenského hľadiska jediný dôvod, prečo Bachmut držať. Avšak jednotky mali byť odtiaľ stiahnuté pred tromi týždňami, keď Rusi obsadili (obec) Krasnu Horu. Rozhodnutie zadržať Bachmut bolo dobré, ale teraz to prehnali," povedal Bildu ukrajinský vojenský poradca.