Denník Apple Daily varuje, že mu po zablokovaní účtov hrozí zánik

Hongkong 21. júna (TASR) - Vedenie hongkonského prodemokratického denníka Apple Daily v pondelok varovalo, že novinám hrozí bezprostredný zánik, pretože z dôvodu zablokovania kont po minulotýždňovej razii nie je schopné platiť zamestnancov. Uviedla to v pondelok agentúra AFP.



"Naším problémom v Apple Daily nie je to, že nemáme finančné prostriedky, v banke máme 50 miliónov dolárov," povedal pre televíziu CNN manažér denníka Mark Simon. "Naším problémom sú (hongkonský) minister pre bezpečnosť a polícia, ktoré nás nenechajú platiť našim reportérom, zamestnancom ani našim predajcom. Zablokovali nám účty," dodal Simon



Apple Daily je už dlho tŕňom v oku čínskej vlády svojou neskrývanou podporou prodemokratického hnutia v Hongkongu a ostrou kritikou čínskych politikov. Jeho majiteľ Jimmy Lai je vo väzení a ako jeden z prvých bol minulý rok obvinený na základe nového zákona o národnej bezpečnosti.



Vyše 500 hongkonských policajtov podniklo vo štvrtok ráno (17.6.) raziu v sídle Apple Daily, pričom zatkli jeho šéfredaktora a ďalších štyroch vedúcich pracovníkov – oficiálne pre podozrenie, že sa "spriahli so zahraničnou mocnosťou alebo s cudzími elementmi s cieľom ohroziť národnú bezpečnosť" krajiny.



Raziu podľa tamojších úradov vykonali na základe článkov, v ktorých podľa nich denník "vyzýval na uvalenie sankcií" na hongkonských a čínskych predstaviteľov. Išlo o prvý prípad, keď kontroverzný čínsky bezpečnostný zákon použili proti hongkonským médiám.