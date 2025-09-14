< sekcia Zahraničie
Denník: Čína pozvala Trumpa na summit, Biely dom zatiaľ nereagoval
Autor TASR
Peking/Washington 14. septembra (TASR) - Čína formálne pozvala amerického prezidenta Donalda Trumpa do Pekingu na summit s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Biely dom na pozvanie zatiaľ nereagoval, pričom medzi oboma krajinami stále pretrvávajú zásadné rozpory v otázkach obchodu a kontroly toku fentanylu do USA. V sobotu o tom informoval denník Financial Times (FT), píše TASR.
Minister financií USA Scott Bessent a čínsky vicepremiér Che Li-feng sa v nedeľu stretnú v Madride v rámci štvrtého kola obchodných rokovaní. Podľa niektorých by schôdzka mohla otvoriť cestu k Trumpovej návšteve v Pekingu krátko pred summitom Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa koná koncom októbra v Južnej Kórei.
V posledných dňoch viedli rozhovory s čínskymi partnermi aj dvaja členovia amerického kabinetu — minister zahraničných vecí Marco Rubio a minister obrany Pete Hegseth — čo vyvolalo špekulácie o možnom stretnutí na najvyššej úrovni. Napriek tomu nedostatočný pokrok v rokovaniach znížil pravdepodobnosť takéhoto summitu v Pekingu a zvýšil šance, že Trump a Si sa stretnú len pri príležitosti APEC, uviedli zdroje pre FT.
Podľa osoby oboznámenej s rokovaniami je hlavným problémom frustrácia USA, že Peking nezabezpečil razantné kroky proti vývozu chemikálií používaných na výrobu fentanylu, smrteľného syntetického opioidu. Čína síce deklarovala pripravenosť prijať opatrenia, no podmienila ich zrušením ciel, ktoré Trump uvalil pre údajnú úlohu Číny v toku tejto nelegálnej drogy do USA. Washington trvá na tom, aby Čína najprv podnikla konkrétne kroky a preukázala ich účinnosť, až potom by malo dôjsť k prípadnému uvoľneniu ciel.
Podľa FT rokovania skomplikovala aj sobotná výzva Trumpa, aby členské štáty NATO uvalili clá vo výške 50 až 100 percent na tovar z Číny, ktoré by sa mali zrušiť po skončení ruskej vojny na Ukrajine. „Čína má silnú kontrolu a dokonca aj vplyv na Rusko, a tieto silné clá tento vplyv prelomia,“ poznamenal.
Predstaviteľ Bieleho domu uviedol, že Trump „vyjadril otvorenosť“ stretnúť sa s čínskym prezidentom, no žiadne konkrétne informácie o plánoch na summit zatiaľ nemá.
