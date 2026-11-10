< sekcia Zahraničie
Denník: Exhovorkyňa Bieleho domu Zachariová má záujem o druhú šancu
Zachariová sa podľa informácií denníka snaží očariť prezidenta Donalda Trumpa a nového šéfa kancelárie Bieleho domu Stephena Millera, aby jej dali druhú šancu.
Autor TASR
Washington 10. novembra (TASR) - Bývalá hovorkyňa Bieleho domu Katie Zachariová, ktorá vo funkcii vydržala len päť dní, má záujem o druhú šancu. S odvolaním sa na tri zdroje o tom v pondelok informoval denník The New York Post (NYP), píše TASR.
Zachariová sa podľa informácií denníka snaží „očariť“ prezidenta Donalda Trumpa a nového šéfa kancelárie Bieleho domu Stephena Millera, aby jej dali druhú šancu.
Jeden zdroj tvrdí, že Zachariová súhlasila s moderovaním pre konzervatívnu televíziu Right Side Broadcasting Network počas volieb do Kongresu a dúfala, že si Trump všimne jej výkon a zistí, že je na prácu hovorkyne ideálna. „Povedala to nahlas. Je to absurdné. Naozaj trápne,“ citoval denník svoj zdroj.
Zachariová neskôr tvrdila, že iba žartovala, povedal ďalší zdroj pre NYP. Iný zas uviedol, že už v minulosti sa s rovnakým cieľom objavovala v programoch, ktoré Trump zrejme sleduje, a vyzerá, že to robí znova.
Zachariová bola cez víkend v Trumpovej rezidencii Mar-a-Lago na Floride v čase, keď sa po prehre republikánov vo voľbách do Kongresu prezident pripravoval na zmeny na postoch vo svojej administratíve. NYP píše, že Zachariová „zazerala naňho a snažila sa upútať jeho pozornosť“.
„Už sa nikdy nevráti. Trump si myslí, že je na smiech. Nemá na to vôbec žiadnu šancu. Hovorí o nej, že je úplná katastrofa,“ uviedol jeden zo zdrojov. Druhý zdroj z Bieleho domu tvrdí, že „je psychotická“ a „myslí si, že počas svojho jedného brífingu odviedla dobrú prácu“.
Zachariová sa podľa informácií denníka snaží „očariť“ prezidenta Donalda Trumpa a nového šéfa kancelárie Bieleho domu Stephena Millera, aby jej dali druhú šancu.
Jeden zdroj tvrdí, že Zachariová súhlasila s moderovaním pre konzervatívnu televíziu Right Side Broadcasting Network počas volieb do Kongresu a dúfala, že si Trump všimne jej výkon a zistí, že je na prácu hovorkyne ideálna. „Povedala to nahlas. Je to absurdné. Naozaj trápne,“ citoval denník svoj zdroj.
Zachariová neskôr tvrdila, že iba žartovala, povedal ďalší zdroj pre NYP. Iný zas uviedol, že už v minulosti sa s rovnakým cieľom objavovala v programoch, ktoré Trump zrejme sleduje, a vyzerá, že to robí znova.
Zachariová bola cez víkend v Trumpovej rezidencii Mar-a-Lago na Floride v čase, keď sa po prehre republikánov vo voľbách do Kongresu prezident pripravoval na zmeny na postoch vo svojej administratíve. NYP píše, že Zachariová „zazerala naňho a snažila sa upútať jeho pozornosť“.
„Už sa nikdy nevráti. Trump si myslí, že je na smiech. Nemá na to vôbec žiadnu šancu. Hovorí o nej, že je úplná katastrofa,“ uviedol jeden zo zdrojov. Druhý zdroj z Bieleho domu tvrdí, že „je psychotická“ a „myslí si, že počas svojho jedného brífingu odviedla dobrú prácu“.