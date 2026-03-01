< sekcia Zahraničie
Denník: Iránskeho vodcu Chameneího pomáhala lokalizovať americká CIA
Americká spravodajská služba v sobotu ráno údajne zistila, že v centre Teheránu sa bude konať stretnutie vysokopostavených predstaviteľov Iránu a prítomný bude aj Chameneí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 1. marca (TASR) - Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) zohrala významnú úlohu pred útokom na iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Informáciu priniesol v nedeľu denník The New York Times (NYT), píše TASR podľa správy agentúry DPA.
The New York Times s odvolaním sa na viacero nemenovaných zdrojov oboznámených s priebehom operácie napísal, že CIA sledovala Chameneího niekoľko mesiacov a získavala informácie o jeho polohe a zvykoch.
Americká spravodajská služba v sobotu ráno údajne zistila, že v centre Teheránu sa bude konať stretnutie vysokopostavených predstaviteľov Iránu a prítomný bude aj Chameneí. Vďaka tejto informácii si podľa NYT dokázali Spojené štáty a Izrael zosúladiť načasovanie útokov, ktoré sa mali vraj pôvodne odohrať až neskôr cez noc. Najvyšší iránsky vodca pri sobotňajšom útoku zahynul, mŕtvi sú aj viacerí ďalší činitelia.
The New York Times s odvolaním sa na viacero nemenovaných zdrojov oboznámených s priebehom operácie napísal, že CIA sledovala Chameneího niekoľko mesiacov a získavala informácie o jeho polohe a zvykoch.
Americká spravodajská služba v sobotu ráno údajne zistila, že v centre Teheránu sa bude konať stretnutie vysokopostavených predstaviteľov Iránu a prítomný bude aj Chameneí. Vďaka tejto informácii si podľa NYT dokázali Spojené štáty a Izrael zosúladiť načasovanie útokov, ktoré sa mali vraj pôvodne odohrať až neskôr cez noc. Najvyšší iránsky vodca pri sobotňajšom útoku zahynul, mŕtvi sú aj viacerí ďalší činitelia.