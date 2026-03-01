Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Zahraničie

Denník: Iránskeho vodcu Chameneího pomáhala lokalizovať americká CIA

.
Prívrženec vlády drží fotografiu iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího počas zhromaždenia po tom, čo štátna televízia oficiálne oznámila Chameneího smrť, v Teheráne, Irán, nedeľa, 1. marca 2026. Foto: TASR/AP

Americká spravodajská služba v sobotu ráno údajne zistila, že v centre Teheránu sa bude konať stretnutie vysokopostavených predstaviteľov Iránu a prítomný bude aj Chameneí.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 1. marca (TASR) - Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) zohrala významnú úlohu pred útokom na iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Informáciu priniesol v nedeľu denník The New York Times (NYT), píše TASR podľa správy agentúry DPA.

The New York Times s odvolaním sa na viacero nemenovaných zdrojov oboznámených s priebehom operácie napísal, že CIA sledovala Chameneího niekoľko mesiacov a získavala informácie o jeho polohe a zvykoch.

Americká spravodajská služba v sobotu ráno údajne zistila, že v centre Teheránu sa bude konať stretnutie vysokopostavených predstaviteľov Iránu a prítomný bude aj Chameneí. Vďaka tejto informácii si podľa NYT dokázali Spojené štáty a Izrael zosúladiť načasovanie útokov, ktoré sa mali vraj pôvodne odohrať až neskôr cez noc. Najvyšší iránsky vodca pri sobotňajšom útoku zahynul, mŕtvi sú aj viacerí ďalší činitelia.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026