Denník: Izrael zostáva otvorený zmierneniu napätia s Hizballáhom

Jeruzalem 24. septembra (TASR) - Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na utorok neprijal žiadne nové rozhodnutia o ofenzíve izraelskej armády v Libanone a naďalej zostáva otvorený zmierneniu napätia, ak bude proiránske militantné hnutie Hizballáh ochotné dosiahnuť dohodu. S odvolaním sa na informované vládne zdroje to uviedol nemenovaný zdroj denníka The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Útoky na ciele v južnom a východnom v Libanone, ktoré izraelská armáda podniká od pondelka rána, si doteraz vyžiadali životy najmenej 492 ľudí vrátane 35 detí a 58 žien. Libanonské ministerstvo zdravotníctva eviduje nateraz 1645 zranených. Tisíce civilistov ušli zo svojich domovov, doplnil web L'Orient-Le Jour.



Zdroje oboznámené s rokovaniami izraelského bezpečnostného kabinetu podľa TOI konštatovali, že nateraz zostáva nejasné, či po spustení veľkej leteckej ofenzívy proti Hizballáhu - operácie nazvanej Severné šípy (Northern arrows) - Izrael smeruje k totálnej vojne.



Izraelskí ministri počas tohto stretnutia konštatovali, že je dôležité, aby premiér Benjamin Netanjahu tento týždeň napriek bojom odcestoval do New Yorku a vystúpil tam na Valnom zhromaždení OSN, pretože je "to dôležitá PR príležitosť". Netanjahuova kancelária v noci na utorok potvrdila premiérovu cestu do USA, ale dodala, že odlet sa odkladá na stredu večer.



Hizballáh a Izrael vedú cezhraničnú vojnu prakticky od začiatku vojny v palestínskom Pásme Gazy, ktorú vyvolal vpád palestínskych teroristických kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Obe strany v poslednom čase svoje útoky zintenzívnili, a to aj napriek varovaniam medzinárodného spoločenstva, ktoré má obavy z rozšírenia konfliktu do iných regiónov.